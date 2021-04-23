Куда поступить после 11 класса в Украине — список профессий и необходимое ВНО

Выпускники 11 класса могут поступить в высшие или средние специальные учебные заведения. Однако, чтобы учиться на желаемой специальности необходимо сдать внешнее независимое оценивание (ВНО) и набрать нужное количество баллов.

Куда поступить после 11 класса в Украине — читайте на Фактах ICTV.

Если ваш ребенок готовится к получению аттестата, то есть три варианта дальнейшего обучения:

высшее образование — обучение в ВУЗе; среднее профессиональное образование — колледжи, техникумы; специализированные курсы.

Выбор учебных заведений и специальностей после 11 класса очень велик. Если до сих пор не можете определиться со специальностью и решить, куда поступить после 11 класса, лучше всего изучить рынок труда и спрос на современных специалистов.

Популярные профессии и необходимое ЗНО

IT- индустрия. Отучившись на IT-специальности в дальнейшем можно стать программистом, web-программистом, фронтенд-разработчиком, java-разработчиком, специалистом по информационной безопасности, системным администратором, тестировщиком программного обеспечения и т.д.

Предметы, которые необходимо сдать на ВНО для поступления на программиста — украинский язык и математика. В качестве третьего предмета можно выбрать историю Украины, физику, биологию, географию, иностранный язык или химию. Конечный выбор зависит от правил учебных заведений, которые вы рассматриваете.

Медицина. С началом пандемии коронавируса появился еще больший спрос на медработников. Среди популярных профессий — семейный доктор, медсестра, фармацевт, провизор, стоматолог, косметолог, хирург.

Для того, чтобы учиться на специальности медицинского направления необходимо сдать ВНО по украинскому языку, математике и третий предмет на выбор — физика, химия или биология.

Юриспруденция. Самая популярная специальность в этой сфере — юрисконсульт. Далее — коллектор и помощник юриста.

Необходимое ВНО для поступления на юридическую специальность — украинский язык и литература, математика. История Украины или иностранный язык — на выбор.

Экономика. Ни одно предприятие не обойдется без специалиста по экономике. Вы можете быть аналитиком-экономистом, бухгалтером, специалистом по внешнеэкономической деятельности, финансистом и т.д.

Для того, чтобы обучаться в сфере экономики необходимо сдать ВНО по украинскому языку, литературе и математике. На выбор — история Украины, иностранный язык, биология, география, физика или химия.

Менеджмент. Чтобы стать менеджером по работе с персоналом или HR-менеджером необходимо сдать тестирования с таких предметов — украинский язык, литература и математика. На выбор — история Украины, иностранный язык, биология, география, физика или химия.

Журналистика. Профессия журналиста всегда входит в топ самых востребованных специальностей. Печатные издания, интернет-порталы, теле и радиокомпании увеличиваются, благодаря чему создают новые рабочие места.

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Для того, чтобы пойти учиться на журналиста после 11 класса, нужно сдать ЗНО по украинскому языку и литературе, истории Украины и на выбор — математика, иностранный язык, биология, география, физика или химия. Также при поступлении в ВУЗ пройти творческий конкурс.

Архитектура. Для поступления на данное направление потребуются не только сертификаты ВНО по украинскому языку, литературе и математике, но и творческий конкурс, который необходимо сдать при поступлении в учебное заведение.

Дизайн. Дизайнеры интерьера, одежды или графические никогда не сидят без работы. Если у вас есть вкус стиля, а также навыки рисования, то после 11 класса можете смело выбирать эту профессию.

Для поступления на дизайн нужны такие сертификаты ЗНО — украинский язык, литература и математика. Третий предмет на выбор — история Украины, иностранный язык, биология, география, физика или химия.

Аграрии. Аграрная сфера это уже давно не только выращивание овощей, но и перспективное направление в экономике и развитии регионов. После 11 класса можно поступить в сельскохозяйственный ВУЗ, а отучившись работать агрономом, агрокибернетиком, биохакером, агроинженером, зоотехником.

Предметы, которые нужно сдать на ВНО — украинский язык, литература, биология и на выбор — математика, история Украины, иностранный язык, химия, география или физика.

Поступить после 11 класса можно также на нанотехнолога, логиста, специалиста по инжинирингу, эколога или SMM-специалиста. Не стоит забывать и о сфере обслуживания — это не только бармены или официанты, но еще операторы АЗС, электромонтеры, швеи-закройщики, баристы, портье и другое.

Куда поступить без ВНО в 2021 году

Для поступления в ВУЗ украинским абитуриентам с 2008 года необходимо сдавать ВНО. Если случилось так, что ваш ребенок не набрал проходной бал или вовсе не сдал тест, альтернатива есть.

Без сертификата ВНО можно учиться не только в ПТУ. Куда можно поступить без ВНО 2021 — читайте на Фактах ICTV.