Рабочих суббот в мае 2021 года не будет. Поскольку последний месяц весны подарит украинцам длительные официальные выходные дни, из которых три будут дополнительными.

Всего в мае 2021 года ожидается 13 выходных и 18 рабочих дней.

Соответственно на предприятиях, в учреждениях, организациях работа не будет проводится в такие дни:

суббота и воскресенье 1 и 2 мая переносится на понедельник и вторник 3 и 4 мая;

выходной день в воскресенье, 9 мая — на понедельник, 10 мая;

Это связано с поздней Пасхой, которая отмечается в 2021 году 2 мая, Днем труда — 1 мая и Днем победы — 9 мая.

Согласно с ч. 3 ст. 67 КЗпП, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, то выходной переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Поэтому рабочих суббот в мае 2021 года нет.

Календарь государственных праздников

Календарь праздников на 2021 год в Украине насыщен. В целом украинцы будут работать 250 календарных дней, а отдыхать — 115.

В календаре на 2021 год есть более десятка официальных праздничных дней. В частности, это День независимости — 24 августа и Рождество Христово — 25 декабря.

Детальный календарь государственных праздников 2021 — смотрите на Фактах ICTV.