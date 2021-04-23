Творожная пасха со сгущенкой — это нежный и невероятно сладкий десерт, который отлично подойдет для праздничного стола на Пасху 2021 года.

Такая душистая пасха порадует вас вкусом и ароматом, а также гладкой и однородной консистенцией.

На светлый праздник Пасха всегда хочется приготовить что-то очень вкусное и необычное, поэтому пасха из творога со сгущенным молоком будет самым удачным рецептом, который, кстати, еще и быстро готовится.

Это очень вкусная, ароматная, нежная, не прихотлива, без лишних проблем и нюансов пасха, в общем — идеальная.

Факты ICTV подготовили для вас пошаговый рецепт творожной пасхи со сгущенным молоком.

Ингредиенты:

сметана — 250 г;

сыр (9% жирности) — 1,25 кг;

цукаты — 70 г;

изюм — 70 г;

сгущенное молоко — 400 г;

сахар коричневый — 60 г;

ванильный сахар — 1 чайная ложка;

сливочное масло — 250 г.

Способ приготовления:

Промываем и сушим 70 г изюма. Перетираем 1,25 кг сыра через сито. Добавляем к сыру 250 г растопленного сливочного масла, 60 г сахара, 1 чайную ложку ванильного сахара. Все взбиваем миксером, пока масса не станет однородной. Добавляем 400 г сгущенного молока, 250 г сметаны, 70 г изюма, 70 г цукатов. Все хорошо перемешиваем. Готовим формы. На дно необходимо положить 3 слоя марли. После этого можно выкладывать творожную пасху со сгущенным молоком и оставить в холодильнике на 1-2 дня. Подставьте под форму посуду, чтобы собрать жидкость, которая будет стекать из сыра.

В общем творожная пасха со сгущенным молоком готовится 30 минут.

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Ведь пасхальный десерт в мультиварке не менее вкусный, чем приготовленный по традиционному рецепту в духовке.