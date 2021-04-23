В США женщина едва не ослепла, перепутав клей с каплями

В США женщина едва не потеряла зрение, перепутав бутылочку клея для ногтей с каплями для глаз. Она пыталась ночью закапать глаза после снятия контактных линз.

Американка Яседра Уильямс уснула в контактных линзах. Однако когда почувствовала сухость в глазах, решила снять их. Для этого ей нужны были капли для глаз.

Поэтому она взяла сумочку, где как раз лежали две бутылочки. Одна была с глазными каплями, а другая с клеем для восстановления ногтей.

Уже через несколько секунд после того, как Яседра закапала глаза, поняла, что перепутала бутылочки.

Женщина пыталась самостоятельно стереть клей салфетками и холодной водой. Но было поздно — глаз не открывался. Поэтому она обратилась за помощью в больницу.

По словам врачей, промыть глаз водой было правильным решением. Это спасло зрение женщины, как и контактная линза, которая стала барьером между клеем и глазом.

В результате Яседре удалось спасти зрение, однако она потеряла ресницы. Поскольку во время операции медики сильно оттянули верхнее веко.

В Киеве женщине из-за ошибки удалили матку

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Источник: Live Science