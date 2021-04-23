Пасхальный кулич — традиционная выпечка, которую принято готовить перед Пасхой. На сегодня существует множество рецептов и интерпретаций такого знакомого нам блюда. Однако не у каждой хозяйки есть много времени и сил на приготовление.

Факты ICTV подготовили для вас простой рецепт паски, который требует минимум времени и усилий.

Простой рецепт паски

Для приготовления паски вам понадобится (на 10 порций):

Молоко — 100 мл;

Сахар — 0,5 стакана;

Сухие дрожжи — 10 г;

Подсолнечное масло — 50 г;

Маргарин — 50 г;

Цукаты — по вкусу;

Яйца — 3 штуки;

Изюм — 80 г;

Мука — 750 г;

Соль — 2 г.

Общее время приготовления простой паски — три часа.

Процесс приготовления пасхального кулича на Пасху 2021:

Просеиваем 750 г муки. Кипятим 100 мл молока и остужаем до 40 градусов. В молоко добавляем 10 г дрожжей, половину стакана сахара, перемешиваем. Добавляем в молоко примерно стакан муки. Концентрация массы должна быть как на оладьи. Оставляем опару минут на 40 доходить. Заливаем 80 г изюма горячей водой. Растапливаем 50 г маргарина. Разбиваем три яйца в глубокую посуду, взбиваем. Вливаем яйца в опару, постоянно помешивая. Добавляем в смесь изюм, соль, маргарин и еще раз все перемешиваем. Постепенно добавляем муку, вымешиваем до плотного состояния. Добавляем к тесту подсолнечное масло и вымешиваем. Оставляем тесто доходить примерно на 60 минут. После того как тесто поднимется, раскладываем его в формы и ставим в духовку на 20-30 минут. Не забудьте смазать формы растительным маслом.

Глазурь для кулича из маршмэллоу

Качественная глазурь для кулича из маршмэллоу будет маскировать все недостатки на поверхности выпечки. Также она не должна крошиться и осыпаться. Чтобы приготовить такую глазурь, нужно следовать рекомендациям и рецепту.

Смотрите пошаговый рецепт глазури из маршмэллоу для паски в материале Фактов ICTV.