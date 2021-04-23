23 апреля празднуют Всемирный день книги и авторского права.

В этот день Факты ICTV подготовили топ-5 книг, которые стоит почитать в 2021 году.

Список новинок литературы:

Шагги Бейн (Дуглас Стюарт, 2020)

Дебютный роман шотландского писателя Дугласа Стюарта. Его действие разворачивается в Глазго в конце 80-х годов ХХ века.

Местная жительница Агнесс Бейн ищет спасения от нищеты в алкоголе. Старшие дети отказались от нее. С ней остался лишь сын Шагги, который вынужден бороться с демонами своей матери.

Итак, вас публично опозорили. Как незнакомцы из социальных сетей превращаются в палачей (Джон Ронсон, 2021)

Автор долгое время изучал довольно распространенное в современном обществе явление публичной травли, в том числе в сети. Эта книга — интересное и захватывающее исследование проблемы.

Письма смерти (Чжоу Хаохуэй, 2021)

Захватывающий триллер популярного китайского писателя не оставит равнодушным никого.

В китайском городе Чэнду происходят кровавые убийства людей. Однако они не лишены морали: убийца наказывает лишь тех, кто избежал кары по закону. Перед тем, как совершить убийство, палач оставляет жертве письмо.

Клара и солнце (Кадзуо Исигуро, 2021)

Любителям фантастики придется по душе эта книга. Это история Клары, подруги с искусственным интеллектом, которая в магазине ждет того, кто наконец-то купит ее.

Но книга не только об искусственном интеллекте, но и о вечных ценностях — семье, дружбе и человечности.

Сестра жемчуга (Люсинда Райли, 2021)

Книга особенно понравится любителям приключенческой литературы.

Ирландская писательница Люсинда Райли представила четвертую часть истории под названием Семь сестер. В этой книге главная героиня Сиси отправится в путешествие, чтобы найти себя, свои корни и место в жизни.

Лучшие книги для саморазвития

Помимо новинок, можно ознакомиться с более старой, но все еще актуальной литературой.

Сюда относятся книги для саморазвития.

Подробнее о том, что почитать для саморазвития, читайте на Фактах ICTV.