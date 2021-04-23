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Факты / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Всеукраинский день психолога: красивые поздравления в картинках

Всеукраинский день психолога: красивые поздравления в картинках

23 апреля отмечается Всеукраинский день психолога. Жизнь человека очень непредсказуема, на пути вместе с положительными событиями также случаются и разочарования, после чего и возникают негативные эмоции.

Когда становится тяжело удержать все эмоции в себе, человек обращается к психологу.

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Ко Всеукраинскому дню психолога Факты ICTV подготовили красивые поздравления в картинках.

Открытки с поздравлениями:

Всеукраїнський день психолога

Всеукраїнський день психолога

Всеукраїнський день психолога

Всеукраїнський день психолога

Всеукраїнський день психолога

Кроме профессиональных, в 2021 году украинцы будут праздновать множество государственных праздников.

Для того, чтобы не пропустить ни один из них и узнать о количестве выходных, смотрите календарь государственных праздников на 2021 год от Фактов ICTV.

Фото: Dreamstime

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