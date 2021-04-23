Как правильно написать объяснительную записку на работе — Инструкция

PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Как правильно написать объяснительную записку на работе
Факты / Lifestyle
Єлизавета Ловцова |
Как правильно написать объяснительную записку на работе

Как правильно написать объяснительную записку на работе

Работники — это тоже люди, иногда они делают ошибки в работе или попадают в неприятные ситуации, которые мешают выполнять свои служебные обязанности должным образом.

В таких случаях сотрудник должен написать объяснительную записку. Она является подтверждением признания вины работника и должна объяснять причину ошибок в работе.

В пояснительном документе важно правильно изложить свои мысли и привести логические аргументы.

Перед тем, как начать писать этот документ, необходимо ознакомиться с оформлением пояснительной записки. Правильно составленная записка поможет вам оправдать свои действия и остаться в хороших отношениях с начальством.

Как правильно написать объяснительную записку — читайте далее в материале Фактов ICTV.

Как правильно оформить объяснительную записку

Документ должен иметь четкую структуру, поэтому при написании нужно обратить внимание на следующие требования:

  • Объяснительная должна быть оформлена на листе бумаги формата А4;
  • документ должен быть написан на государственном языке и не содержать грамматических ошибок;
  • записка пишется от первого лица;
  • информация должна быть достоверной и иметь подтверждение.

Оформите шапку документа

Шапка документа заполняется следующим образом.

В правом верхнем углу необходимо указать полное имя должностного лица, к которому адресовано заявление.

Затем нужно указать ваше полное имя, должность, которую вы занимаете, и название предприятия.

После этого необходимо указать название документа, а именно — объяснительная записка.

Оформите основную часть объяснительной записки

Сначала вам нужно указать на вашу ошибку, а потом объяснить, что стало причиной невыполнения служебных обязанностей.

В этой части вам нужно логически описать ваше видение ситуации и привести конкретные факты.

Например, работник не явился на рабочем месте из-за того, что попал в ДТП. В своей записке работник должен подтвердить то, что он не появился на рабочем месте, а затем указать, что стало причиной. В этом случае нужно написать, что он попал в ДТП.

В таком случае сотрудник действовал исходя из ситуации, в которую он попал.

Поставьте дату и подпись

После того, как вы правильно оформили документ, в конце нужно поставить вашу личную подпись и указать дату подачи объяснительной записки.

Ниже приведен образец объяснительной записки в случае опоздания на работу.

Как правильно написать объяснительную записку на работе — Инструкция

Фото: Unsplash

Теги:
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка