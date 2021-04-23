Как правильно написать объяснительную записку на работе — Инструкция

Как правильно оформить объяснительную записку
Документ должен иметь четкую структуру, поэтому при написании нужно обратить внимание на следующие требования:
- Объяснительная должна быть оформлена на листе бумаги формата А4;
- документ должен быть написан на государственном языке и не содержать грамматических ошибок;
- записка пишется от первого лица;
- информация должна быть достоверной и иметь подтверждение.
Оформите шапку документа
Шапка документа заполняется следующим образом.
В правом верхнем углу необходимо указать полное имя должностного лица, к которому адресовано заявление.
Затем нужно указать ваше полное имя, должность, которую вы занимаете, и название предприятия.
После этого необходимо указать название документа, а именно — объяснительная записка.
Оформите основную часть объяснительной записки
Сначала вам нужно указать на вашу ошибку, а потом объяснить, что стало причиной невыполнения служебных обязанностей.
В этой части вам нужно логически описать ваше видение ситуации и привести конкретные факты.
Например, работник не явился на рабочем месте из-за того, что попал в ДТП. В своей записке работник должен подтвердить то, что он не появился на рабочем месте, а затем указать, что стало причиной. В этом случае нужно написать, что он попал в ДТП.
В таком случае сотрудник действовал исходя из ситуации, в которую он попал.