Как правильно написать объяснительную записку на работе — Инструкция

Работники — это тоже люди, иногда они делают ошибки в работе или попадают в неприятные ситуации, которые мешают выполнять свои служебные обязанности должным образом.

В таких случаях сотрудник должен написать объяснительную записку. Она является подтверждением признания вины работника и должна объяснять причину ошибок в работе.

В пояснительном документе важно правильно изложить свои мысли и привести логические аргументы.

Перед тем, как начать писать этот документ, необходимо ознакомиться с оформлением пояснительной записки. Правильно составленная записка поможет вам оправдать свои действия и остаться в хороших отношениях с начальством.

Как правильно написать объяснительную записку — читайте далее в материале Фактов ICTV.