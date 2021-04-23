24 апреля — 114-й день года. В мире отмечают немало интересных праздников. Факты ICTV подготовили подборку самых важных праздников, а также приметы и запреты.

Праздник 24 апреля

24 апреля отмечается Международный день солидарности молодежи.

Этот памятный день начали праздновать с 1957 года по решению Всемирной федерации демократической молодежи.

Такой праздник имеет цель привлечь внимание государственных органов, общества и СМИ к проблемам молодежи.

Также на субботу, 24 апреля, выпадает Всемирный день ветеринара. Праздник учрежден Всемирной ветеринарной ассоциацией в 2000 году.

Он имеет цель освещения различных аспектов работы ветеринаров в мире и повышение осведомленности об их вкладе в улучшение здоровья и благосостояния животных.

День ангела 24 апреля

Именины в этот день празднуют: Яков, Иван и Тихон.

Также по православному календарю, 24 апреля верующие вспоминают великомученика Антипа епископа Пергамского. Он был учеником Иоанна Богослова, веровал во Христа и боролся с язычниками.

За свои убеждения, Антип погиб страшной смертью. Перед последним вздохом он попросил у Бога дар исцеления. С тех пор мощи Антипа обладают чудотворной силой исцеления.

Приметы на 24 апреля

Если утром небо будет красное, то всю весну будет дождливо и ветрено;

Если пойдет дождь, то летом будет много грибов;

Если в этот день зацвела ива, то пойдет потепления.

Что нельзя делать 24 апреля

Нельзя работать на огороде;

Не рекомендуется тратить много воды;

Не стоит ссориться и кричать.

Церковный календарь 2021

2 мая отмечают главный праздник для православных христиан — Светлое Христово Воскресение.

Всего в церковном календаре 12 двунадесятых праздников, три из которых зависят от даты Пасхи — Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица.

Детальный церковный календарь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.