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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Пасха 2021: что делают в Вербное воскресенье

Пасха 2021: что делают в Вербное воскресенье

25 апреля 2021 года в Украине отмечают Вербное воскресенье. Он посвящен дню, когда Иисус въехал в Иерусалим.

Тогда люди радостно встречали Христа песнями и цветами, а также стелили под ноги его осла ветви пальмы — растения, которое символизирует чистоту и непогрешимость. Католики так и называют этот праздник — Пальмовое воскресенье.

Но пальма в наших широтах не растет, поэтому в православной традиции ее заменили вербой — растением, которое первым расцветает после прихода зимы и символизирует начало новой жизни. А праздник назвали Вербным воскресеньем.

Приготовить веточки вербы к празднику лучше заранее.

Верующие люди в Вербное воскресенье утром идут в церковь на службу, обязательно ставят зажженную свечу, символизирующую смерть и воскресение Христа. После службы освящают вербные веточки, которые потом несут их домой.

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Традиции на Вербное воскресенье:

  • верующие символически бьют друг друга ветками вербы с пожеланиями здоровья, а также бьют скот;
  • в воду клали ивовые веточки и купали в ней больных детей;
  • некоторые люди глотают вербовые почки, веря в то, что эта процедура защитит их от болезней;
  • несколько веточек можно поставить в воду, а когда они пустят корни, высадить возле дома. Если ветви приживутся, растение будет защищать семейный очаг от невзгод;
  • во время стихийного бедствия веточку вербы выбрасывали на улицу, чтобы несчастье обошло дом стороной;
  • считается, что комнатные растения, высаженные в Вербное воскресенье, хорошо растут и приносят в дом богатство;
  • вбитый утром в этот день в стену колышек из вербы избавляет человека от страхов, делает его смелее и решительнее;
  • если в Вербное воскресенье вспомнить о любимом человеке, то он в этот день обязательно придет;
  • выбрасывать засохшую вербу считалось большим грехом, поэтому хранили ее целый год в углу с иконами;
  • после использования вербу ни в коем случае нельзя топтать ногами — это большой грех. И выбрасывать ее тоже нельзя, а следует осторожно собрать в одном месте и сжечь.

Календарь праздников на 2021 год

В этом году главный церковный праздник года Пасха выпадет на 2 мая.

До этого дня длится Великий пост.

Подробный календарь праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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