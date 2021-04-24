25 апреля 2021 года в Украине отмечают Вербное воскресенье. Он посвящен дню, когда Иисус въехал в Иерусалим.

Тогда люди радостно встречали Христа песнями и цветами, а также стелили под ноги его осла ветви пальмы — растения, которое символизирует чистоту и непогрешимость. Католики так и называют этот праздник — Пальмовое воскресенье.

Но пальма в наших широтах не растет, поэтому в православной традиции ее заменили вербой — растением, которое первым расцветает после прихода зимы и символизирует начало новой жизни. А праздник назвали Вербным воскресеньем.

Приготовить веточки вербы к празднику лучше заранее.

Верующие люди в Вербное воскресенье утром идут в церковь на службу, обязательно ставят зажженную свечу, символизирующую смерть и воскресение Христа. После службы освящают вербные веточки, которые потом несут их домой.

Традиции на Вербное воскресенье:

верующие символически бьют друг друга ветками вербы с пожеланиями здоровья, а также бьют скот;

в воду клали ивовые веточки и купали в ней больных детей;

некоторые люди глотают вербовые почки, веря в то, что эта процедура защитит их от болезней;

несколько веточек можно поставить в воду, а когда они пустят корни, высадить возле дома. Если ветви приживутся, растение будет защищать семейный очаг от невзгод;

во время стихийного бедствия веточку вербы выбрасывали на улицу, чтобы несчастье обошло дом стороной;

считается, что комнатные растения, высаженные в Вербное воскресенье, хорошо растут и приносят в дом богатство;

вбитый утром в этот день в стену колышек из вербы избавляет человека от страхов, делает его смелее и решительнее;

если в Вербное воскресенье вспомнить о любимом человеке, то он в этот день обязательно придет;

выбрасывать засохшую вербу считалось большим грехом, поэтому хранили ее целый год в углу с иконами;

после использования вербу ни в коем случае нельзя топтать ногами — это большой грех. И выбрасывать ее тоже нельзя, а следует осторожно собрать в одном месте и сжечь.

Календарь праздников на 2021 год

В этом году главный церковный праздник года Пасха выпадет на 2 мая.

До этого дня длится Великий пост.

Подробный календарь праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.