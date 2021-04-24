25 апреля в Украине и мире отмечают немало важных праздников. Факты ICTV подготовили подборку самых важных праздников на 25 апреля, приметы и запреты на этот день

25 апреля — какой сегодня праздник

25 апреля отмечается Всемирный день борьбы против малярии. Праздник придумали для того, чтобы объяснить людям, что такая болезнь излечима, а также рассказать о ее профилактике.

Также 25 апреля отмечается День дочери, Всемирный день пингвинов, Международный день ДНК и Международный день делегата.

Кроме того, на этот день приходится два профессиональных праздника — Международный день секретаря и День парикмахера.

25 апреля верующие отмечают Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим). В этот день на богослужение принято приносить ветки ивы.

Именины 25 апреля

День ангела 25 апреля празднуют: Василий, Давид, Марк, Иван и Ярослав.

Приметы на 25 апреля

Идет дождь — в начале мая погода будет дождливой.

Теплая погода предвещает хороший урожай.

Цветет верба — жди потепления.

Утро холодное, а день солнечный — лето будет без осадков и неурожайным.

Что нельзя делать 25 апреля

Вытираться чужим полотенцем.

Одалживать у кого-то муку, соль или сахар.

Церковные праздники в апреле 2021

Апрель предусматривает немало важных церковных дат. Накануне Пасхи отмечают начало Страстной недели, Великий (чистый) четверг, Страстную пятницу.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на апрель 2021 в материале Фактов ICTV.