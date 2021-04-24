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Факты / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Какой праздник 25 апреля

Вербна неділя

25 апреля в Украине и мире отмечают немало важных праздников. Факты ICTV подготовили подборку самых важных праздников на 25 апреля, приметы и запреты на этот день

25 апреля — какой сегодня праздник

25 апреля отмечается Всемирный день борьбы против малярии. Праздник придумали для того, чтобы объяснить людям, что такая болезнь излечима, а также рассказать о ее профилактике.

Также 25 апреля отмечается День дочери, Всемирный день пингвинов, Международный день ДНК и Международный день делегата.

Кроме того, на этот день приходится два профессиональных праздника — Международный день секретаря и День парикмахера.

25 апреля верующие отмечают Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим). В этот день на богослужение принято приносить ветки ивы.

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Именины 25 апреля

День ангела 25 апреля празднуют: Василий, Давид, Марк, Иван и Ярослав.

Приметы на 25 апреля

  • Идет дождь — в начале мая погода будет дождливой.
  • Теплая погода предвещает хороший урожай.
  • Цветет верба — жди потепления.
  • Утро холодное, а день солнечный — лето будет без осадков и неурожайным.

Что нельзя делать 25 апреля

  • Вытираться чужим полотенцем.
  • Одалживать у кого-то муку, соль или сахар.

Церковные праздники в апреле 2021

Апрель предусматривает немало важных церковных дат. Накануне Пасхи отмечают начало Страстной недели, Великий (чистый) четверг, Страстную пятницу.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на апрель 2021 в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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