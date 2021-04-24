25 апреля в Украине и мире отмечают немало важных праздников. Факты ICTV подготовили подборку самых важных праздников на 25 апреля, приметы и запреты на этот день
25 апреля — какой сегодня праздник
25 апреля отмечается Всемирный день борьбы против малярии. Праздник придумали для того, чтобы объяснить людям, что такая болезнь излечима, а также рассказать о ее профилактике.
Также 25 апреля отмечается День дочери, Всемирный день пингвинов, Международный день ДНК и Международный день делегата.
Кроме того, на этот день приходится два профессиональных праздника — Международный день секретаря и День парикмахера.
25 апреля верующие отмечают Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим). В этот день на богослужение принято приносить ветки ивы.
Именины 25 апреля
День ангела 25 апреля празднуют: Василий, Давид, Марк, Иван и Ярослав.
Приметы на 25 апреля
- Идет дождь — в начале мая погода будет дождливой.
- Теплая погода предвещает хороший урожай.
- Цветет верба — жди потепления.
- Утро холодное, а день солнечный — лето будет без осадков и неурожайным.
Что нельзя делать 25 апреля
- Вытираться чужим полотенцем.
- Одалживать у кого-то муку, соль или сахар.
Церковные праздники в апреле 2021
Апрель предусматривает немало важных церковных дат. Накануне Пасхи отмечают начало Страстной недели, Великий (чистый) четверг, Страстную пятницу.
Смотрите подробный календарь церковных праздников на апрель 2021 в материале Фактов ICTV.