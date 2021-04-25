2 мая 2021 года православные верующие отмечают Пасху — светлый праздник в память о чуде воскресения Сына Божьего.

Традиции праздника передаются из поколения в поколение, и многие из них выполняются и сегодня, в частности выпечки пасхи и росписи писанок накануне этого особенного дня.

Факты ICTV подготовили пять главных традиций Пасхи.

Роспись писанок

Праздничную еду к пасхальной трапезы, в частности крашенье яиц, традиционно готовят в Чистый четверг (в этом году 29 апреля, — Ред.). Однако это еще можно сделать и в Страстную субботу, 1 мая.

Роспись яиц — это символом Воскресения Христова. Оно олицетворяет гроб и возникновения жизни в ее недрах. А красный цвет росписи знаменует возрождение людей кровью Спасителя.

Существует четыре вида расписанных яиц — крапанки, дряпанки, крашанки и писанки.

Выпечка пасхи

Пасхи, как и крашеные яйца, нужно выпекать в Чистый четверг, после физического очищения и духовного — молитвой. Страстная пятница — последний день для выпечки этой праздничного блюда.

В ночь на Пасху верующие несут пасхальные корзины с пасхальными яйцами и куличами в церковь для освящения.

Пасхи имеют сакральный смысл. Они есть домашним или же семейным вариантом церковного хлеба — артоса. Их пекут из муки или сыра, добавляя пряности, орехи, изюм, цукаты, яйца и сливки.

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Традиционное приветствие на Пасху

Пасха — один из важнейших праздников для верующих. Ведь в этот день воскрес Иисус Христос. Поэтому и поздравления напрямую связано с этим событием — Христос Воскрес! А в ответ говорят — Воистину Воскрес!

Этот обычай также сочетается с поцелуем, а приветствие можно услышать еще за 40 дней до Вознесения. Так как эта цифра является символической для христиан, ведь именно после 40 дня душа покидает человеческое тело.

Есть предположение, что, корни приветствия пошли еще со времен, когда апостолы радовались, узнав о Воскресении Иисуса.

Кто же должен первым здороваться? Считается, что при встрече именно молодой человек должен поздравить старшего.

Традиция пасхального приветствия передается из поколения в поколение. Оно позволяет верующим вместе радоваться воскресению и делиться своей верой в Христа.

Разговения

Обряд разговения в разных регионах Украины происходит по-разному. В частности, в центральных и восточных областях разговляются святой пасхой, яйцом, салом, колбасой.

Разговлявшись, люди стараются не бросать крошки освященного на пол, чтобы не растоптать ногами.

Крошки, которые остаются на столе, бросают в огонь, чтобы мыши не поели. Существует поверье, если мышь съест освященного — то она обернется в летучую мышь и будет летать над головой того, кто уронил.

После разговения умываются, кладя в миску два яйца и мелкую монету. Потом воду выливают на огонь или в озеро.

Угощение умерших

В Пасху традиционно ежегодно принято поминать умерших родственников или тех, о ком неизвестно пока ничего. Так, чтобы найти их, нужно спрятать в сухом теплом месте кусочек пасхи и три писанки.

Все это прикрывают высохшей душицей — символ вечной надежды.

Также после обеда люди идут на могилу к родным, чтобы угостить святой пищей.

Пасхальная корзина 2021

В 2021 году стоимость пасхальной корзины повысилась на четверть. В 2020 году продукты в корзину стоили 620 грн, в этом году за такой же минимальный набор необходимо будет заплатить около 780 грн.

Подробнее о пасхальной корзине 2021 — читайте в материале Фактов ICTV.