Пасха является самым большим религиозным праздником года. В 2021 году она выпадает на 2 мая.

Традиционно в этот день на столе у каждой семьи должен быть кулич. Рецептов для его приготовления есть множество.

Также по-разному можно приготовить и глазурь на паску. В выборе ингредиентов необходимо отталкиваться от своих предпочтений. Вегетарианцы предпочитают готовить без яиц, а те, кто следят за фигурой, – без сахара.

Как приготовить глазурь для праздничного кулича каждая хозяйка решает сама, поскольку традиционного рецепта нет.

Факты ICTV подготовили три рецепта глазури на паску без яиц.

Сахарная глазурь без яиц с лимонным соком

Что понадобится:

Сахарная пудра – 150 г,

Лимонный сок – три столовые ложки.

Общее время приготовления – 15-20 минут.

Процесс приготовления сахарной глазури без яиц:

Берем 150 г сахарной пудры и вливаем в нее три столовые ложки сока лимона. Все хорошо размешиваем до однородной массы. Украшаем глазурью пасху.

Глазурь без яиц, которая не осыпается

Что понадобится:

Сахарная пудра – 100 г

Лимонный сок – три столовые ложки

Сливочное масло – 30 г

Общее время приготовления – 20-25 минут.

Процесс приготовления неосыпающейся глазури без яиц

Растапливаем 30 г масла на медленном огне. Добавляем к маслу три столовые ложки сока лимона и 100 г сахарной пудры. Все хорошо перемешиваем до однородной массы. После того, как снимите смесь с огня, ее сразу же необходимо нанести на пасху.

Глазурь на сухом молоке без яиц

Что понадобится:

Сухое молоко – пять столовых ложек

Сгущенное молоко – 200 г

Лимонный сок – пять-шесть капель (добавляем по вкусу)

Общее время приготовления глазури на сухом молоке – 15 минут.

Процесс приготовления:

В 200 г сухого молока добавляем пять столовых ложек сгущенки. Хорошо перемешиваем и добавляем пять капель лимонного сока. Еще раз хорошо перемешиваем глазурь и украшаем пасху.

Глазурь из маршмеллоу

Кроме глазури без яиц, Факты ICTV подготовили также рецепт глазури из маршмеллоу.

Такой сироп идеально подходит для украшения, потому что не трескается и не осыпается, когда режешь кулич.

Ознакомиться с рецептом глазури из маршмеллоу можно в материале Фактов ICTV.