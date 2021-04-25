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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

С днем дочери 2021: лучшие поздравления в картинках

мама і донька, день доньки

25 апреля в мире отмечают День дочери — праздник любви, тепла и заботы. Это прекрасный повод поздравить своих дочерей с праздником и уделить им немного больше внимания, чем обычно.

Праздник призван подчеркнуть важность девочек для семьи. Также он сохраняет теплые отношения уже взрослых девушек и их мам.

В этот день особенно обращают внимание на трудности воспитания будущих женщин, сложности взаимоотношений в семье и другие подобные проблемы. В семье же принято собираться за столом на праздничный ужин.

День дочери сейчас стал органичным дополнением к ряду семейных праздников — Дня отца, Дня матери, Дня брата и сестры и тому подобное.

Факты ICTV собрали самые нежные и оригинальные картинки, которыми можно порадовать любимых дочерей в этот милый апрельский праздник.

Привітаня з Днем дочки в картинках

Привітаня з Днем дочки в картинках

Привітаня з Днем дочки в картинках

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Привітаня з Днем дочки в картинках

Привітаня з Днем дочки в картинках

Привітаня з Днем дочки в картинках

Привітаня з Днем дочки в картинках

Привітаня з Днем дочки в картинках

Привітаня з Днем дочки в картинках

Привітаня з Днем дочки в картинках

Церковный календарь

С 1 по 30 апреля продолжается многодневный Великий пост. Во время поста нельзя употреблять мясо и продукты животного происхождения.

24 апреля — Лазарева суббота, а 25 апреля — Вербное воскресенье, во время которого нужно почтить память Иисуса веточкой ивы.

Детальный церковный календарь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

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