25 апреля в мире отмечают День дочери — праздник любви, тепла и заботы. Это прекрасный повод поздравить своих дочерей с праздником и уделить им немного больше внимания, чем обычно.

Праздник призван подчеркнуть важность девочек для семьи. Также он сохраняет теплые отношения уже взрослых девушек и их мам.

В этот день особенно обращают внимание на трудности воспитания будущих женщин, сложности взаимоотношений в семье и другие подобные проблемы. В семье же принято собираться за столом на праздничный ужин.

День дочери сейчас стал органичным дополнением к ряду семейных праздников — Дня отца, Дня матери, Дня брата и сестры и тому подобное.

Факты ICTV собрали самые нежные и оригинальные картинки, которыми можно порадовать любимых дочерей в этот милый апрельский праздник.

Читайте Календарь праздников на апрель 2021 года

Церковный календарь

С 1 по 30 апреля продолжается многодневный Великий пост. Во время поста нельзя употреблять мясо и продукты животного происхождения.

24 апреля — Лазарева суббота, а 25 апреля — Вербное воскресенье, во время которого нужно почтить память Иисуса веточкой ивы.

Детальный церковный календарь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.