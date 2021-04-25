В православном календаре есть несколько дней для поминания усопших близких и родственников. Их еще называют родительскими субботами. Факты ICTV расскажут, когда поминальные дни в 2021 году, как нужно себя вести на кладбищах и чего нельзя делать.
Почти все поминальные дни привязаны к главному христианскому празднику – Пасхе, поэтому даты ежегодно меняются.
Постоянную дату имеет только День поминовения усопших воинов – 9 мая. А Димитриевская родительская суббота привязана ко Дню святого великомученика Димитрия Солунского (8 ноября), поэтому всегда отмечается в субботу, предшествующую празднику.
Календарь поминальных дней на 2021
- 3 апреля – Суббота третьей седмицы Великого поста
- 10 апреля – Суббота четвертой седмицы Великого поста
- 11 мая – Радоница (на девятый день после Пасхи)
- 9 мая – Поминовение усопших воинов
- 19 июня – Троицкая родительская суббота
- 6 ноября – Димитриевская родительская суббота
Поминальные дни 2021 – обычаи
По традиции утром нужно сходить в церковь, поставить свечку за упокой и заказать молебен об усопших.
Если же нет такой возможности, желательно передать записку с именами усопших, чтобы за них помолились во время утренней литургии.
После службы в церкви можно сходить на кладбище, а уже дома накрыть скромный поминальный обед.
Усопших близких желательно вспоминать по имени и благодарить за все хорошее, что они сделали при жизни.
Необходимо помогать нуждающимся. Например, дать милостыню, навестить дом сирот с гостинцами, принести пакет с едой одинокой старушке по соседству.
Что нельзя делать в поминальные дни
- Запрещается устраивать трапезы с распитием алкоголя возле могил близких.
- Ставить рюмки с водкой на могилу. Можно оставлять только свечи и живые цветы.
- Нельзя убирать могилы, красить оградки или устанавливать памятники. Для этого есть другие дни.
- Ходить на кладбище в пасхальные дни. Церковь для всего устанавливает свое время – поминать усопших и радоваться победе над смертью.
- Говорить плохо об умерших.
- Отказывать в милостыне.
- Злословить, ссориться и выяснять отношения.
- Убирать в доме и во дворе – это может оскорбить усопших.
- Сажать огороды и работать в поле.
Церковные праздники в 2021 в Украине
В церковном календаре 12 двунадесятых праздников, три из которых зависят от даты Пасхи, которая в 2021 году приходится на 2 мая.
Все важные даты, посты и поминальные дни собраны в православном календаре на 2021 год, который подготовили для верующих Факты ICTV.