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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Поминальные дни 2021: даты, что делать и запреты

Поминальні дні 2021

В православном календаре есть несколько дней для поминания усопших близких и родственников. Их еще называют родительскими субботами. Факты ICTV расскажут, когда поминальные дни в 2021 году, как нужно себя вести на кладбищах и чего нельзя делать.

Почти все поминальные дни привязаны к главному христианскому празднику – Пасхе, поэтому даты ежегодно меняются.

Постоянную дату имеет только День поминовения усопших воинов – 9 мая. А Димитриевская родительская суббота привязана ко Дню святого великомученика Димитрия Солунского (8 ноября), поэтому всегда отмечается в субботу, предшествующую празднику.

Календарь поминальных дней на 2021

  • 3 апреля – Суббота третьей седмицы Великого поста
  • 10 апреля – Суббота четвертой седмицы Великого поста
  • 11 мая – Радоница (на девятый день после Пасхи)
  • 9 мая – Поминовение усопших воинов
  • 19 июня – Троицкая родительская суббота
  • 6 ноября – Димитриевская родительская суббота

Поминальные дни 2021 – обычаи

По традиции утром нужно сходить в церковь, поставить свечку за упокой и заказать молебен об усопших.

Если же нет такой возможности, желательно передать записку с именами усопших, чтобы за них помолились во время утренней литургии.

После службы в церкви можно сходить на кладбище, а уже дома накрыть скромный поминальный обед.

Усопших близких желательно вспоминать по имени и благодарить за все хорошее, что они сделали при жизни.

Необходимо помогать нуждающимся. Например, дать милостыню, навестить дом сирот с гостинцами, принести пакет с едой одинокой старушке по соседству.

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Что нельзя делать в поминальные дни

  • Запрещается устраивать трапезы с распитием алкоголя возле могил близких.
  • Ставить рюмки с водкой на могилу. Можно оставлять только свечи и  живые цветы.
  • Нельзя убирать могилы, красить оградки или устанавливать памятники. Для этого есть другие дни.
  • Ходить на кладбище в пасхальные дни. Церковь для всего устанавливает свое время – поминать усопших и радоваться победе над смертью.
  • Говорить плохо об умерших.
  • Отказывать в милостыне.
  • Злословить, ссориться и выяснять отношения.
  • Убирать в доме и во дворе – это может оскорбить усопших.
  • Сажать огороды и работать в поле.

Церковные праздники в 2021 в Украине

В церковном календаре 12 двунадесятых праздников, три из которых зависят от даты Пасхи, которая в 2021 году приходится на 2 мая.

Все важные даты, посты и поминальные дни собраны в православном календаре на 2021 год, который подготовили для верующих Факты ICTV.

Фото: Pixabay

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