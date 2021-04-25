Что можно есть в Страстную неделю 2021

Великий пост у православных в этом году начался 15 марта и продлится до 1 мая, а Страстная неделя начинается 26 апреля, а закончиться должна в ночь на 2 мая.

Читайте Когда печь куличи и красить яйца на Пасху 2021

Факты ICTV расскажут, что можно есть в каждый из семи дней Страстной недели.

Страстной понедельник

В этот день можно есть фрукты и овощи в сыром виде, а также хлеб, мед и орехи.

Страстной вторник

Есть можно сырые фрукты и овощи, мед, орехи и хлеб.

Чистая среда

Хлеб, сырые фрукты и овощи, мед и орехи.

Страстной четверг

В этот день в рационе — сырые фрукты и овощи, мед, орехи, хлеб.

Страстная пятница

В пятницу советуют вообще воздержаться от приема пищи.

Великая Суббота

Можно есть фрукты и овощи в сыром виде, мед, орехи и хлеб.

Пасхальное воскресенье

Наступление Пасхи предусматривает полный выход из поста. В этот день снимаются все ограничения на прием пищи.

Если вы не знаете, как правильно питаться в течение Великого поста, Факты ICTV подготовили календарь, в котором подробно расписан рацион на каждый день.