В понедельник Страстной недели надо позаботиться о своем доме.

Люди в этот день убирают в своих домах. Согласно традициям, женщины начинали уборку еще до восхода солнца.

Все ненужные вещи, накопившиеся с годами, нужно выбросить – так вы зазовете в свой дом хорошую положительную энергию.