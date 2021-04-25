Великий понедельник: традиции и запреты
В понедельник Страстной недели надо позаботиться о своем доме.
Люди в этот день убирают в своих домах. Согласно традициям, женщины начинали уборку еще до восхода солнца.
Все ненужные вещи, накопившиеся с годами, нужно выбросить – так вы зазовете в свой дом хорошую положительную энергию.
Чистый вторник: традиции и запреты
В Чистый вторник люди занимаются своей одеждой.
В этот день женщины готовят праздничную одежду, занимаются стиркой и глажкой. Мужчины, по традиции, заготавливали дрова для выпекания будущих куличей.
Страстная среда: традиции и запреты
В Страстную среду люди наводят идеальный порядок в своих домах.
Следующие две недели запрещается делать генеральную уборку — это может навлечь беду.
В этот день, по традиции, готовили свечи, которые защищали семью от болезней.
Считается, что в Страстную среду пост должен быть особенно строгим, некоторые верующие практикуют голодание.
Чистый четверг: традиции и запреты
В Чистый четверг принято купаться.
Во время умывания раньше приговаривали: “Смываю то, что напустили на меня, то, чем душа и тело пропиталась, все Чистый четверг снимает”.
В Чистый четверг люди начинали готовить первые блюда к пасхальному столу: красили и расписывали яйца, пекли куличи и медовые пряники.
Также люди верили, что нужно подстригать волосы, чтобы лучше росли.
К Чистому четвергу дом уже должен быть убран.
Страстная пятница: традиции и запреты
Страстная пятница – день самых тяжелых испытаний. Многие верующие отказываются от любой пищи и проводят день с молитвой и раскаянием.
Также в пятницу не рекомендуется работать на земле: высаженная растительность не приживется, а работа принесет в семью неприятности.
Нельзя в Страстную пятницу сушить белье, потому что тогда на ней могут появиться красные пятна, похожие на кровь.
Более того, в пятницу особенно сильны заговоры на здоровье и лечение больных.
Традиционно обращали внимание на погоду: если Страстную пятницу небо хмурое – урожай будет плохой, если же ясное и чистое – будет щедрым.
Страстная суббота: традиции и запреты
В субботу Страстной недели ь люди заботятся о пасхальных приготовлениях.
Женщины традиционно занимались покраской яиц и выпечкой куличей.
Интересно, что во время выпекания куличей в доме нельзя было говорить и шуметь. Если же пасха где-то треснула или запала, это было плохим знаком.