Вербное воскресенье, которое в этом году приходится на 25 апреля, отмечается за неделю до Пасхи.

В этот день верующие бьют друг друга ветками вербы с пожеланиями здоровья.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Вербным воскресеньем в прозе.

***

В такой замечательный праздник желаю, чтобы вместе с освященной вербой в ваш дом вошли благодать, изобилие и радость. А душа пусть цветет и сияет, как весенние цветы. Пусть будут рядом те, кто дорог и любим. Пусть Господь хранит ваш дом и дарит здоровье всем его жителям.

***

Этот светлый христианский праздник мы встречаем с веточками вербы в руках. Верба очищает наши помыслы и дает нам здоровье. В этот светлый день желаю счастья, здоровья, мира и душевной тишины. С Вербным воскресеньем тебя!

***

Я поздравляю тебя с Вербным воскресеньем. Пусть Господь хранит тебя, пусть твоя жизнь будет полна только радужными событиями. Светлых тебе дней, любви и гармонии с собой и окружающими. Пусть веточка вербы станет верным талисманом, который принесет удачу и благополучие в семье.

***

С Вербным воскресеньем! Пусть светлый праздник заряжает теплой энергией, дает силы на осуществление задуманного, охраняет дом от зла ​​и бед, а Господь дарует счастье, силы, спокойствие и смирение духа. Совершайте добрые поступки и дела, оставайтесь честными и преданными, любите, берегите, цените своих близких, будьте жертвенные душой и мягкие помыслами.

***

Поздравляю с Вербным воскресеньем и искренне желаю оставить позади печаль души и все образы сердца, вздохнуть легко и направить свой взгляд на небо, поймав глоток доброй надежды и наполнив себя вдохновением, силами, уверенностью, счастьем, добротой и радостью.

***

С Вербным воскресеньем! Пусть весенняя веточка вербы станет символом чистоты твоих помыслов и искренней веры. Как она стремится вверх, к солнцу, пусть так же твоя жизнь стремится к доброму обновлению, успехов и взлетов.

***

Пусть в Вербное воскресенье душа станет смелее и искренней, пусть сердце откроется для новых добрых дел и свершений, пусть веточки вербы прогонят из дома все недуги и разногласия с родными, пусть с Божьим благословением жизнь станет благодатной и счастливой.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье 2021

В Вербное воскресенье нельзя тяжело работать, шить, вязать, вышивать и вообще заниматься рукоделием.

Кроме того, в этот день нельзя расчесывать волосы, иначе можно навлечь на себя неприятности.

С более детальным перечнем того, что нельзя делать в Вербное воскресенье 2021, читайте в материале Фактов ICTV.