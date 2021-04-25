25 апреля православные христиане отмечают Вербное воскресенье. В этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим.

Люди приветствовали Иисуса, бросая ему под ноги пальмовые листья, поэтому на многих языках праздник называют Пальмовым воскресеньем.

В Украине в этот день освящают вербные веточки.

Вербное воскресенье отмечается за неделю до Пасхи или в шестое воскресенье Великого поста.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Вербным воскресеньем.

В воскресенье Вербное всем желаю я

Крепкого здоровья, счастья и добра.

В этот светлый праздник — радости, тепла…

Солнца лучик яркий примите от меня.

Пусть Бог оберегает всех близких и родных,

И крыльями пусть Ангел обнимет нежно их.

Пусть будут все здоровы, обходит дом беда,

Любовь и процветание царит в семье всегда!

***

Вербы веточка пусть в доме

Вас от всяких бед хранит,

А всех близких и знакомых

Пусть Господь благословит!

Пусть весь год оберегает

Чудо-веточка ваш дом,

Пусть молитва помогает

Сохранять блаженство в нем!

***

Веточка вербы — символ весны,

Символ здоровья, жизни, любви.

Пусть в этот праздник подарит она

Веру, которая всем нам нужна,

Надежду на лучшее — греет она,

Удачу, везенье во все времена.

Счастья, спокойствия, много добра,

Чтоб жизнь приносила радость всегда!

***

Пусть с вербной веточкой в ваш дом

Приходит умиротворенье,

Пусть будет счастлив каждый в нем

Не только в это воскресенье.

Пускай любовь своим крылом

Укроет вас от зла и бед,

Пусть озаряет все кругом

Священной веры чистый свет!

***

В воскресенье Вербное

Хочу вам пожелать

Жить с надеждой, веруя,

Горестей не знать,

Чаще улыбаться

И душою петь,

Искренне смеяться,

Сердцем не стареть,

Под покровом Бога

Каждый день вам быть,

Радоваться много,

Этот мир любить!

***

С Вербным воскресеньем, с праздником чудесным!

Радости вам, мира, счастья и добра,

Веры и надежды, праведных поступков

Всем в домах уюта и Божьего тепла.

***

Поздравляю с Вербным воскресеньем!

Пусть у вас все будет хорошо!

Чтобы этот светлый день весенний

К вам с теплом и радостью пришел!

Чтобы не было ни грусти, ни печали,

Лишь добро и мир в вашей семье!

Чтоб ничто вам жизнь не омрачало!

Благодать была чтоб в каждом дне!

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