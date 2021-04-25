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Факты / Lifestyle
Юлія Клєцова |

Вербное воскресенье 2021: лучшие поздравления

Вербна неділя

25 апреля православные христиане отмечают Вербное воскресенье. В этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим.

Люди приветствовали Иисуса, бросая ему под ноги пальмовые листья, поэтому на многих языках праздник называют Пальмовым воскресеньем.

В Украине в этот день освящают вербные веточки.

Вербное воскресенье отмечается за неделю до Пасхи или в шестое воскресенье Великого поста.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Вербным воскресеньем.

В воскресенье Вербное всем желаю я
Крепкого здоровья, счастья и добра.
В этот светлый праздник — радости, тепла…
Солнца лучик яркий примите от меня.

Пусть Бог оберегает всех близких и родных,
И крыльями пусть Ангел обнимет нежно их.
Пусть будут все здоровы, обходит дом беда,
Любовь и процветание царит в семье всегда!

***

Вербы веточка пусть в доме
Вас от всяких бед хранит,
А всех близких и знакомых
Пусть Господь благословит!

Пусть весь год оберегает
Чудо-веточка ваш дом,
Пусть молитва помогает
Сохранять блаженство в нем!

***

Веточка вербы — символ весны,
Символ здоровья, жизни, любви.
Пусть в этот праздник подарит она
Веру, которая всем нам нужна,
Надежду на лучшее — греет она,
Удачу, везенье во все времена.
Счастья, спокойствия, много добра,
Чтоб жизнь приносила радость всегда!

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***

Пусть с вербной веточкой в ваш дом
Приходит умиротворенье,
Пусть будет счастлив каждый в нем
Не только в это воскресенье.

Пускай любовь своим крылом
Укроет вас от зла и бед,
Пусть озаряет все кругом
Священной веры чистый свет!

***

В воскресенье Вербное
Хочу вам пожелать
Жить с надеждой, веруя,
Горестей не знать,
Чаще улыбаться
И душою петь,
Искренне смеяться,
Сердцем не стареть,
Под покровом Бога
Каждый день вам быть,
Радоваться много,
Этот мир любить!

***

С Вербным воскресеньем, с праздником чудесным!
Радости вам, мира, счастья и добра,
Веры и надежды, праведных поступков
Всем в домах уюта и Божьего тепла.

***

Поздравляю с Вербным воскресеньем!
Пусть у вас все будет хорошо!
Чтобы этот светлый день весенний
К вам с теплом и радостью пришел!

Чтобы не было ни грусти, ни печали,
Лишь добро и мир в вашей семье!
Чтоб ничто вам жизнь не омрачало!
Благодать была чтоб в каждом дне!

Заказать кулич онлайн

До Пасхи 2021 осталась неделя. Некоторые украинские хозяйки выпекают куличи самостоятельно, другие же покупают или заказывают.

Чтобы во время карантина не подвергать себя опасности и меньше посещать магазины, Факты ICTV подготовили материал о том, где заказать кулич онлайн.

Фото: Pixabay

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