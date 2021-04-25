За неделю до Пасхи христиане празднуют Вербное воскресенье. В этом году оно приходится на 25 апреля. Этот день считается большим праздником, поэтому есть ряд запретов на Вербное воскресенье.

Сайт Факты ICTV решил рассказать, что нельзя делать в Вербное воскресенье 2021.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье?

В этот день нельзя тяжело работать.

Женщинам нельзя шить, вязать, вышивать и вообще заниматься рукоделием.

Существует примета, что в этот день нельзя расчесывать волосы, иначе можно навлечь на себя неприятности.

Нельзя в этот день проводить поминальный обед.

Также нельзя отказывать в милостыне.

В Вербное воскресенье не рекомендуется сажать в землю веточки прошлогодней вербы.

Нельзя выбрасывать веточки вербы.

Что запрещено в этот день?

Ругаться и ссориться.

Устраивать громкие веселья и пить спиртное.

Придаваться плохим мыслям.

Баловать себя яствами.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на апрель 2021 года.