Вербное воскресенье 2021 – история и традиции праздника

25 апреля 2021 года украинцы отмечают Вербное воскресенье.

Праздник ежегодно проходит за неделю до Пасхи – на шестой неделе Великого поста.

Обычно в этот день заканчивается подготовка к Страстной неделе, с которой начинается строгий пост.

Праздник имеет и другие названия – Вход Господний в Иерусалим или Пальмовое воскресенье.

По преданию, именно в этот день Иисус Христос въехал в Иерусалим. Местные жители приветствовали его, держа в руках пальмовые ветви.

Традиции праздника Вербное воскресенье

Начиная с вечера субботы, люди стараются не работать. В честь праздника готовят блюда из рыбы, подают к столу икру.

Но самой важной традицией праздника является освящение веточек вербы, срезанных на рассвете Лазаревой субботы (в этом году – 24 апреля).

Выходя из церкви, верующие касаются друг друга лозой, приговаривая:

Не я бью – верба бьет,

За неделю – Пасха,

Неподалеку – красное яичко!

Читайте Когда будут праздновать Пасху в 2021 году

Освященные веточки хранят за иконами или к следующему Вербному воскресенью, или в Егорьеву дню 6 мая, чтобы выгнать ими скот на пастбище. Украинцы верят, что освященная верба приносит здоровье и достаток.

В некоторых регионах в день Вербного воскресенья или Лазаревой субботы водят хороводы и качаются на качелях, встречая таким образом весну.

10 марта 2021 года в Украине отмечают третий день Масленицы – Лакомку.

Обычно это был самый убыточный день для семей, где много дочерей. Там готовили блины с множеством начинок – икрой, грибами, орехами, медом и фруктами.

Подробнее об ограничениях на Вербное воскресенье в Киеве, читайте в материале Фактов ICTV.