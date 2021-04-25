PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Вербное воскресенье — поздравления в открытках

Вербное воскресенье — поздравления в открытках

25 апреля 2021 года все православные христиане празднуют Вербное воскресенье.

Этот день традиционно празднуют за неделю до Пасхи.

Символом праздника в Украине стали ивовые веточки. Освященная верба считается надежным оберегом всей семьи.

Читайте
Вербное воскресенье 2021 – история и традиции праздника

В этот светлый день не забудьте поздравить своих родных и друзей. Факты ICTV публикуют лучшие открытки для поздравления с Вербным воскресеньем 2021.

Вербное воскресенье в Украине: поздравления в картинках

Вербное воскресенье в Украине: поздравления в картинках

Вербное воскресенье в Украине: поздравления в картинках

Вербное воскресенье в Украине: поздравления в картинках

Календарь праздников на 2021 год

В этом году главный церковный праздник года Пасха приходится на 2 мая.

До этого дня длится Великий пост.

Подробный календарь праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка