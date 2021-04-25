Вербное воскресенье в Украине: поздравления в картинках

25 апреля 2021 года все православные христиане празднуют Вербное воскресенье.

Этот день традиционно празднуют за неделю до Пасхи.

Символом праздника в Украине стали ивовые веточки. Освященная верба считается надежным оберегом всей семьи.

В этот светлый день не забудьте поздравить своих родных и друзей. Факты ICTV публикуют лучшие открытки для поздравления с Вербным воскресеньем 2021.

Календарь праздников на 2021 год

В этом году главный церковный праздник года Пасха приходится на 2 мая.

До этого дня длится Великий пост.

Подробный календарь праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.