PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

Как освящать вербу на карантине

Как освящать вербу на карантине

25 апреля 2021 года отмечается Вербное воскресенье. Символом этого большого православного праздника являются ветки вербы, которые прихожане разных церквей святят в храмах, а затем хранят дома на протяжении всего года.

Во время карантина и самоизоляции большинству верующих в Вербное воскресенье придется ограничиться домашней молитвой, онлайн-трансляцией праздничного богослужения, а веточки вербы, если есть, самостоятельно покропить святой водой, прочитав или пропев тропарь праздника:

— Освящаются вербы сии, благодатию Всесвятаго Духа и окроплением воды сия священныя, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Читайте
Когда печь куличи и красить яйца на Пасху 2021

Напомним, Вербное воскресенье в 2020 году христиане будут отмечать 12 апреля.

В этот день заканчивается подготовка перед Страстной неделей, с которой начинается самый строгий пост.

Факты ICTV собрали главные традиции  Вербного воскресенья.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка