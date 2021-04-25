Какой праздник отмечают 26 апреля и у кого именины — читайте на Фактах ICTV.

26 апреля — какой сегодня праздник

26 апреля в мире отмечают Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. Отмечание этого дня своей резолюцией провозгласила Генеральная Ассамблея ООН 8 декабря 2016 года.

Верующие сегодня чтят память мученицы Фомаиды. Ей стоит молиться, чтобы избавиться от блудной страсти. В народном календаре этот день называют Днем Фомаиды Медуницы, ведь начинает цвести медуница и массово вылетают шмели.

Именины 26 апреля

26 апреля именины отмечают Георгий, Дмитрий, Марфа.

Приметы на 26 апреля

Если ива зацвела, то холодов больше не будет.

Вороны на верхушках деревьев сидят — к теплу, посередине дерева — к пасмурной погоде, на земле — к похолоданию.

Кукушка громко и протяжно кричит — к приближению теплых дней.

Звездная ночь — к урожайному году.

Дуб распустился — к теплому и погожему лету.

Если на дубе осталось много желудей, то будет богатый урожай.

Что нельзя делать 26 апреля

В этот день не стоит работать дома и убирать. Любая физическая работа сейчас под запретом.

Работа на земле тоже запрещена.

Сегодня не желательно поддаваться грехам.

Календарь праздников в мае

В календаре церковных праздников на май главной является Пасха. которая выпадает на 2 мая.

За ней следует Пасхальная (Светлая) неделя. А на 11 мая выпадают Гробки (Проводы). Полный список важных дат можно посмотреть в нашем календаре церковных праздников на май.