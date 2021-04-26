26 апреля 2021 года исполняется 35 лет со дня взрыва на Чернобыльской АЭС. Разрушение реактора четвертого энергоблока до сих пор считается одной из самых крупных техногенных катастроф в истории человечества.

К очередной годовщине аварии Факты ICTV подготовили малоизвестные факты о Чернобыле, аварии на атомной электростанции и современной ситуации в зоне отчуждения.

Не мертвая зона

Авария повлияла на природу прилегающей к ЧАЭС территории. Сразу же после взрыва радиация покрасила лес возле Припяти в цвет ржавчины, из-за чего он получил название Рыжий лес. Деревья в этом лесу вырубили в ходе ликвидации последствий аварии, но позже они выросли опять.

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В зоне обитает также много животных. Опустение поспособствовало увеличению количества зверей. Но это не касается птиц, которые оказались более чувствительными к радиации.

Некоторые местные променяли общение с близкими на жизнь в родном доме

После ликвидации аварии в зону отчуждения вернулись некоторые местные жители и продолжили там жить. Они отказались покинуть свои дома, несмотря на то, что их родственники не могли посетить их еще много лет.

Смертельные островки в зоне отчуждения

После взрыва радиация распределилась по всей зоне неравномерно, а осела островками, из-за чего некоторые участки более загрязненные, чем другие. Находиться в таких местах опасно для здоровья и жизни человека.

Например, возле станции сохранилась стела ЧАЭС им. В. И. Ленина. Есть информация, что радиационный фон в этом месте достигает 1 200 мкР/час.

ЧАЭС не прекратила свою работу в 1986 году

Чернобыльская АЭС после аварии продолжала работу, так как нельзя было остановить реакторы сразу. Даже сейчас там есть люди, которые постоянно работают над консервацией реактора и саркофагом.

В зоне отчуждения – одни из самых лучших дорог в Украине

Чернобыльская зона может похвастаться идеальными дорогами. Хорошее асфальтное покрытие необходимо для того, чтобы избежать разбрасывания радиоактивных отходов во время транспортировки. Кстати, в этой зоне действует особое скоростное ограничение: на ее территории нельзя передвигаться со скоростью более 40 км/час.

Чернобыль – город евреев

Есть информация, что в начале 20 века в городе жило много иудеев. Там было немало синагог. Кроме того, это был один из центров хасидизма, мистического ответвления иудаизма, который возник на украинских территориях в первой половине 18 века.

Под саркофагом похоронен один из сотрудников ЧАЭС

Реактор стал могилой для одного из сотрудников станции. Старший оператор главного циркуляционного насоса четвертого энергоблока Валерий Ходемчук стал первой жертвой аварии. Его тело так и не смогли достать, оно находится под саркофагом.

Многое о чернобыльской трагедии советская власть утаивала, но Факты ICTV спустя много лет собрали самые интересные скрытые факты о взрыве на ЧАЭС.