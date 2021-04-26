День ангела Артема 26 апреля: поздравления и значение имени

26 апреля отмечают день ангела Артема. Имя древнегреческого происхождения и означает невредимый, сильный, мужчина с крепким здоровьем. Считалось, что владельцу этого имени обеспечены долголетия и бодрость духа.
Ранее мальчиков называли этим именем в честь богини-медведицы Артемиды.
Артем может быть хорошим врачом, журналистом, электриком, архитектором, учителем, и даже, строителем. Им доступны практически любые профессии. Они повсюду достигают высоких результатов.
Мужчины с таким именем — невероятная находка для женщин. Ведь они хорошие мужья, примерные семьянины и хорошие родители.
Кроме этого, Артемы обожают путешествовать, хорошо ладят с другими людьми и легко заводят новые знакомства.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ангела Артема в СМС и ярких картинках. Не забудьте поздравить именинника с праздником — ему определенно будет приятно!
Поздравления с Днем ангела Артема
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Артемка значит невредимый,
Так пусть судьба тебя хранит
И жизнью радостно-счастливой
Всенепременно наградит!
Привык успеха добиваться,
Артемчик, ты трудом своим.
Желаю счастьем наслаждаться,
Будь бодр и весел, и любим!
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Радости тебе, Артем!
Пусть все ладно, все путем,
Все надежно и легко,
Пусть взлетишь ты высоко,
Все сумей и все успей.
Планов, творческих идей,
Пусть придет к тебе успех,
Знай, Артем, ты круче всех!
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Поздравляю от души тебя, Артем!
Сердце пусть наполнится теплом,
Пусть сбываются мечты твои и цели,
И пусть ждут тебя успехи в каждом деле!
Я желаю, чтобы каждое мгновение
Приносило тебе только наслаждение,
Будь здоров, Артемка, не хворай,
Лишь вперед уверенно шагай!
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Поздравляю, Артем! Пусть все твои самые-самые заветные желания сбудутся, всё у тебя в жизни сложится как надо и как ты сам хочешь, а впереди будут только хорошие, радостные и счастливые дни! Здоровья, позитива и всеобъемлющей удачи тебе!
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Церковный календарь
С 1 по 30 апреля продолжается многодневный Великий пост. Во время поста нельзя употреблять мясо и продукты животного происхождения.
Также с 26 апреля по 2 мая 2021 года проходит Страстная седмица. Это будет последняя неделя перед Светлым Христовым Воскресением, более известным в народе как Пасха.
Детальный церковный календарь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.