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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

С днем ангела Артема: яркие поздравления в СМС и открытках

С днем ангела Артема: яркие поздравления в СМС и открытках

26 апреля отмечают день ангела Артема. Имя древнегреческого происхождения и означает невредимый, сильный, мужчина с крепким здоровьем. Считалось, что владельцу этого имени обеспечены долголетия и бодрость духа.

Ранее мальчиков называли этим именем в честь богини-медведицы Артемиды.

Артем может быть хорошим врачом, журналистом, электриком, архитектором, учителем, и даже, строителем. Им доступны практически любые профессии. Они повсюду достигают высоких результатов.

Мужчины с таким именем — невероятная находка для женщин. Ведь они хорошие мужья, примерные семьянины и хорошие родители.

Кроме этого, Артемы обожают путешествовать, хорошо ладят с другими людьми и легко заводят новые знакомства.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ​​ангела Артема в СМС и ярких картинках. Не забудьте поздравить именинника с праздником — ему определенно будет приятно!

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Поздравления с Днем ​​ангела Артема

День ангела Артема 26 апреля: поздравления и значение имени

***

Артемка значит невредимый,
Так пусть судьба тебя хранит
И жизнью радостно-счастливой
Всенепременно наградит!

Привык успеха добиваться,
Артемчик, ты трудом своим.
Желаю счастьем наслаждаться,
Будь бодр и весел, и любим!

***

День ангела Артема 26 апреля: поздравления и значение имени

***

Радости тебе, Артем!
Пусть все ладно, все путем,
Все надежно и легко,
Пусть взлетишь ты высоко,
Все сумей и все успей.
Планов, творческих идей,
Пусть придет к тебе успех,
Знай, Артем, ты круче всех!

***

День ангела Артема 26 апреля: поздравления и значение имени

***

Поздравляю от души тебя, Артем!
Сердце пусть наполнится теплом,
Пусть сбываются мечты твои и цели,
И пусть ждут тебя успехи в каждом деле!

Я желаю, чтобы каждое мгновение
Приносило тебе только наслаждение,
Будь здоров, Артемка, не хворай,
Лишь вперед уверенно шагай!

***

День ангела Артема 26 апреля: поздравления и значение имени

***

Поздравляю, Артем! Пусть все твои самые-самые заветные желания сбудутся, всё у тебя в жизни сложится как надо и как ты сам хочешь, а впереди будут только хорошие, радостные и счастливые дни! Здоровья, позитива и всеобъемлющей удачи тебе!

***

День ангела Артема 26 апреля: поздравления и значение имени

Церковный календарь

С 1 по 30 апреля продолжается многодневный Великий пост. Во время поста нельзя употреблять мясо и продукты животного происхождения.

Также с 26 апреля по 2 мая 2021 года проходит Страстная седмица. Это будет последняя неделя перед Светлым Христовым Воскресением, более известным в народе как Пасха.

Детальный церковный календарь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Pexels

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