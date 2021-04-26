Православные верующие отмечают Страстную пятницу в 2021 году 30 апреля.

Это всегда последняя пятница перед Пасхой. Также сохранились такие названия, как Страждущая, Большая, или Святая пятница.

Согласно христианскому писанию, в этот день распяли Иисуса Христа.

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В Великом посте Страстная пятница считается самым строгим днем ​​- нужно много молиться и питаться только постной пищей.

В этот день ни в коем случае не рекомендуется работать.

Считалось, что если посадить то Страстную пятницу, урожая можно не ждать. Выпекания куличей тоже лучше отложить до следующего дня.

Пасхальна корзина

Год пандемии сказался на ценах. Чтобы собрать традиционные продукты для освящения пасхальной корзины в 2021 году, украинцам придется потратить почти на 300 грн больше, чем в прошлом.

Факты ICTV проанализировали средние цены на продукты в торговых сетях по состоянию на начало апреля и выяснили, сколько стоит собрать корзину на Пасху 2021.