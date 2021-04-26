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Факты / Lifestyle
Маліновська Ангеліна |

Когда печь куличи и красить яйца на Пасху 2021

паска, Великдень

Пасха в 2021 году выпадает на 2 мая. Известно, что за неделю до праздника начинается подготовка и каждый день имеет ряд отведенных дел.

Так когда печь куличи и красить яйца?

В чистый четверг не только занимаются уборкой, но и готовят куличи и красят яйца. Делать это лучше в обед после основной уборки.

Если вы не успели подготовить традиционные лакомства в четверг, то можно печь куличи и красить яйца и в субботу.

Именно в этот день заканчивают подготовку к празднованию и готовят праздничные блюда.

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До 30 апреля в Украине установлен адаптивный карантин, но как украинцы будут праздновать Пасху пока неизвестно.

Полностью закрывать храмы власти не планируют, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, определенные ограничения для храмов все же предусмотрены, это прежде всего маски, соблюдение дистанции и ограниченное количество прихожан.

Фото: Dreamstime

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