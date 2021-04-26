Ни один праздничный стол на Пасху невозможно представить без пасхи и яиц. Сегодня украинские хозяйки могут свободно выбирать, стоит ли им самостоятельно заниматься выпечкой или все же заказать или купить кулич в магазине.

Если вы хотите создать особую праздничную атмосферу, то предпочтение лучше отдать первому варианту и испечь пасху самостоятельно.

Факты ICTV подготовили для вас два простых рецепты творожной пасхи, которую каждая хозяйка может приготовить дома на Пасху.

Классическая творожная пасха

Вам понадобится:

творог – 500 г;

сливочное масло – 200 г;

сахар – 1 стакан;

сливки – 1/2 стакана;

яйцо (желток) – 2-3 шт;

изюм (без косточек), миндаль (измельченный) – по 1 ст. л;

цукаты, кардамон (молотый), ванилин – по вкусу.

Процесс приготовления классической творожной пасхи:

Растираем сливочное масло добела, в процессе добавляем желтки. Сахар должен полностью раствориться. Дважды протираем через сито творог с изюмом, миндалем, цукатами и лимонной цедрой. Добавляем массу к сливочному маслу и сахару и все тщательно перемешиваем. Выкладываем полученную массу в пасочницу, предварительно застланную чуть влажной марлей, закрываем блюдцем. Ставим в холодильник.

Творожная пасха — рецепт

Ингредиенты:

500 г творога (лучше домашнего, без крупинок);

1/2 стакана сахара;

1 пакетик ванильного сахара;

1/2 стакана сметаны (20-25%);

100 г сливочного масла;

1/2 стакана изюма;

1/2 стакана орехов;

1/2 или 3/4 стакана цукатов.

Примечание — рецепт рассчитан на форму объемом 1 литр.

Для начала следует подготовить продукты для приготовления творожной пасхи. Сливочное масло оставьте при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким. Орехи и цукаты порежьте на кусочки.

Изюм переберите и залейте кипятком на 10 минут. Затем слейте воду, выжмите изюм и оставьте его подсохнуть.

Творог перетрите через мелкое сито, чтобы он стал однородным. Если вы используете магазинный творог, лучше протереть его несколько раз.

Сметану смешайте с ванильным и обычным сахаром и размешайте до полного растворения сахара.

Добавьте в творог сладкую сметану и мягкое сливочное масло. Хорошо размешайте, можно даже с миксером. Насыпьте в творог орехи, изюм и цукаты.

Форму для творожной пасхи поставьте на тарелку и выложите внутри марлю, а затем наполните творожной массой. Края марли сложите сверху.

Придавите форму с пасхой грузом (можно использовать трехлитровую банку с водой, закрытую крышкой) и оставьте в прохладном месте на 10-12 часов. Сыворотку из тарелки периодически сливайте.

Снимите груз и поставьте пасху в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь. Готовую творожную пасху достаньте из формы и украсьте.

К сожалению, Светлое Христово Воскресение мир уже второй год подряд вынужден праздновать в условиях пандемии. Поэтому не исключено, что украинцам в этом году снова придется слушать службу Божью и молиться онлайн.

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