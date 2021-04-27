Подробный гороскоп на полнолуние в Скорпионе 27 апреля 2021 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

27 апреля в 06.32 по киевскому времени ожидается полнолуние в Скорпионе, так что людям стоит приготовиться к серьезным переменам.

Апрельское полнолуние также принято называть Розовой Луной, так как в этот период цветут деревья, и цвет земного спутника напоминает их. Более того, именно 27 апреля Луна максимально сблизится с Землей, это еще называют Суперлунием.

Также 27 апреля управитель Скорпиона Плутон переходит в ретроградное движение. Это заставит людей заново пережить прошлое и найти связь с настоящим, что позволит изменить жизнь. Напряженный день, так как тайны биографии могут стать достоянием общественности и нанести значительный урон репутации.

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В этот период в вашей жизни пропадет все устарелое и открываются возможности, чтобы подготовить плацдарм для чего нового. Однако вас не будет покидать ощущение, что все в вашей жизни рушится. Поэтому не падайте духом, ведь это может привести к депрессиям и разочарованиям.

Многим людям все же придется столкнуться с болезненным и негативным опытом из прошлого.

Внутренняя работа над собой позволит сбросить ненужный психологический багаж и упорядочить свою реальность. Для начала нужно признаться себе в том, что проблема есть, принять это, попытаться осознать, самостоятельно или с помощью специалиста, а потом отпустить и закрыть вопрос.

Полнолуние в Скорпионе помогает людям освободиться от тяжелого внутреннего состояния, улучшить качество своей жизни и наполниться позитивом. Во время полнолуния воздержитесь от употребления алкоголя, ведь вам и так будет тяжело контролировать свои эмоции.

Финансовые вопросы и имущественные дела потребуют внимания, осознанного подхода в решении этих задач. Лучше не планировать и отложить на несколько дней сделки купли-продажи, не стоит заниматься распределением доходов, выяснением отношений и спорами из-за денег. Не oдaлживaйте и не оформляйте кpeдит, откaзывaйтecь oт финaнcoвыx cдeлoк, инaчe pиcкуeтe мнoгoе пoтepять.

В это полнолуние можно получить доступ к своим внутренним ресурсам, если правильно воспользоваться его потенциалом. Нe бoйтесь дeйcтвoвaть.

Во время полнолуния эмоции приобретают огромную силу, но она может быть как созидательной, так и разрушительной. Поэтому нужнo cocтaвить плaн действий и нacтpoиться нa пepeмeны. И сила этого мистического полнолуния поможет изменить вашу жизнь в лучшую сторону.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

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