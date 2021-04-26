Седьмая неделя Великого поста продлится с 26 апреля до 1 мая.
Чтобы составить правильное меню на седьмую неделю Великого поста, следует помнить о разрешенных и запрещенных в это время продуктах.
Что можно есть в седьмую неделю Великого поста 2021, читайте в материале Фактов ICTV.
Понедельник, 26 апреля – сухоядение.
Вторник, 27 апреля – горячая пища без масла.
Среда, 28 апреля – сухоядение.
Четверг, 29 апреля – горячая пища без масла.
Пятница, 30 апреля-полное воздержание от пищи, только вода.
Суббота, 1 мая, последний день Великого поста – сухоядение
Воскресенье, 2 мая, Пасха или Светлое Христово Воскресение – разрешается любая пища.
Традиции и запреты Страстной недели 2021
26 апреля, в понедельник Страстной недели, надо позаботиться о своем доме.
Люди в этот день убирают в своих домах. Согласно традициям, женщины начинали уборку еще до восхода солнца.
Все ненужные вещи, которые накопились с годами, нужно выбросить – так вы зазовете в свой дом добрую положительную энергию.
Подробнее ознакомиться с традициями и запретами Страстной недели 2021 можно в материале Фактов ICTV.