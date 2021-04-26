Седьмая неделя Великого поста продлится с 26 апреля до 1 мая.

Чтобы составить правильное меню на седьмую неделю Великого поста, следует помнить о разрешенных и запрещенных в это время продуктах.

Что можно есть в седьмую неделю Великого поста 2021, читайте в материале Фактов ICTV.

Понедельник, 26 апреля – сухоядение.

Вторник, 27 апреля – горячая пища без масла.

Среда, 28 апреля – сухоядение.

Читайте Что можно есть в Страстную неделю 2021

Четверг, 29 апреля – горячая пища без масла.

Пятница, 30 апреля-полное воздержание от пищи, только вода.

Суббота, 1 мая, последний день Великого поста – сухоядение

Воскресенье, 2 мая, Пасха или Светлое Христово Воскресение – разрешается любая пища.

Традиции и запреты Страстной недели 2021

26 апреля, в понедельник Страстной недели, надо позаботиться о своем доме.

Люди в этот день убирают в своих домах. Согласно традициям, женщины начинали уборку еще до восхода солнца.

Все ненужные вещи, которые накопились с годами, нужно выбросить – так вы зазовете в свой дом добрую положительную энергию.

Подробнее ознакомиться с традициями и запретами Страстной недели 2021 можно в материале Фактов ICTV.