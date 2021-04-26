Обычно на Пасху украинцы готовят много блюд, в том числе колбасу и мясо. К такой пище на праздничном столе обязательно должны быть салаты, желательно без майонеза, чтобы лишний раз не перегрузить желудок.
Факты ICTV подготовили три рецепта салатов без майонеза для тех, кто заботится о своей фигуре.
Салат Ницца
Ингредиенты на две порции:
- 100 г стручковой зеленой фасоли;
- горсть маслин;
- два крупных яйца;
- банка консервированного тунца в собственном соку;
- горсть помидоров черри (можно заменить обычными);
- пучок петрушки;
- по 1 ст. л. бальзамического уксуса и дижонской горчицы;
- 2-4 ст.л. оливкового масла.
Приготовление:
- Фасоль отварить, пока не станет немного мягкой, откинуть на дуршлаг и подставить под ледяную воду – чтобы сохранился зеленый цвет.
- Яйца сварить в течение 4-5 минут, почистить, разрезать на половинки.
- Помидоры разрезать на две части.
- Для заправки смешать уксус, горчицу и масло.
- В миску выложить фасоль, маслины, тунец, помидоры, залить заправкой, посолить и поперчить, перемешать.
- Готовый салат разложить по тарелкам, сверху выложить яйцо и петрушку.
Салат Бахор
Ингредиенты:
- 300 г говядины;
- два помидора;
- два свежих огурца;
- одна луковица;
- зубчик чеснока;
- 100 г твердого сыра;
- три яйца;
- пучок зелени (укроп, петрушка);
- йогурт или сметана — по вкусу;
- соль и перец.
Приготовление:
- Говядину отварить в подсоленной воде в течение часа, когда остынет – нарезать кубиками.
- Лук нарезать полукольцами, залить кипятком и промыть проточной водой для удаления лишней горечи.
- Яйца сварить, охладить и нарезать кубиками.
- Огурцы и помидоры нарезать тонкой соломкой, выложить в глубокую миску, добавить лук и измельченный чеснок.
- К овощам добавить мясо и яйца.
- Натереть на терке твердый сыр, измельчить зелень и добавить в салат.
- Салат поперчить и посолить по вкусу, заправить сметаной или йогуртом.
Суперзеленый салат
Ингредиенты:
- пачка спаржи – 250 г;
- один кабачок/цуккини, нарезанный очень тонкими полосками;
- 1/2 чашки фасоли – 35 г;
- 1/2 чашки гороха – 35 г;
- горсть свежих листьев мяты;
- три чашки свежего шпината – 60 г;
- 1/2 чашки неочищенного сладкого гороха – 35 г;
- по 2 ст. л. поджаренных фисташек и кедровых орешков.
Соус:
- сок и цедра половины апельсина;
- сок половины лайма;
- 1 ч. л. сушеного чили;
- 2 ст. л. рапсового или оливкового масла;
- щепотка морской соли;
- щепотка молотого черного перца.
Приготовление:
- Взять большую миску с холодной водой и добавить в нее горсть льда.
- Поставить на огонь большую кастрюлю с водой, довести до кипения, добавить щепотку соли, положить спаржу.
- Через 30 секунд положить горох и фасоль, еще через полминуты вынуть все и быстро погрузить в миску с ледяной водой.
- Через минуту достать овощи из миски.
- В разогретую сковороду налить немного масла, обжарить на нем цуккини.
- В небольшой миске смешать ингредиенты для заправки.
- Как только цуккини будут готовы, выложить их в большую миску, добавить шпинат, мяту, неочищенный сладкий горох, спаржу, фасоль, горох и орехи, сверху полить заправкой и дать хорошо пропитаться.
- Подавать на большой тарелке.
Простой рецепт пасхи
Пасха — традиционная выпечка, которую принято готовить к Пасхе. Если у вас нет много времени для приготовления, а в магазине покупать не хочется, идеально подойдет легкий рецепт.
Смотрите простой рецепт пасхи из продуктов, которые есть дома у каждой хозяйки, в материале Фактов ICTV.
Фото и рецепты: kalachbaguette, tasty.salads, avantgardevegan