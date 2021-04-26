Обычно на Пасху украинцы готовят много блюд, в том числе колбасу и мясо. К такой пище на праздничном столе обязательно должны быть салаты, желательно без майонеза, чтобы лишний раз не перегрузить желудок.

Факты ICTV подготовили три рецепта салатов без майонеза для тех, кто заботится о своей фигуре.

Салат Ницца

Ингредиенты на две порции:

100 г стручковой зеленой фасоли;

горсть маслин;

два крупных яйца;

банка консервированного тунца в собственном соку;

горсть помидоров черри (можно заменить обычными);

пучок петрушки;

по 1 ст. л. бальзамического уксуса и дижонской горчицы;

2-4 ст.л. оливкового масла.

Приготовление:

Фасоль отварить, пока не станет немного мягкой, откинуть на дуршлаг и подставить под ледяную воду – чтобы сохранился зеленый цвет. Яйца сварить в течение 4-5 минут, почистить, разрезать на половинки. Помидоры разрезать на две части. Для заправки смешать уксус, горчицу и масло. В миску выложить фасоль, маслины, тунец, помидоры, залить заправкой, посолить и поперчить, перемешать. Готовый салат разложить по тарелкам, сверху выложить яйцо и петрушку.

Салат Бахор

Ингредиенты:

300 г говядины;

два помидора;

два свежих огурца;

одна луковица;

зубчик чеснока;

100 г твердого сыра;

три яйца;

пучок зелени (укроп, петрушка);

йогурт или сметана — по вкусу;

соль и перец.

Приготовление:

Говядину отварить в подсоленной воде в течение часа, когда остынет – нарезать кубиками. Лук нарезать полукольцами, залить кипятком и промыть проточной водой для удаления лишней горечи. Яйца сварить, охладить и нарезать кубиками. Огурцы и помидоры нарезать тонкой соломкой, выложить в глубокую миску, добавить лук и измельченный чеснок. К овощам добавить мясо и яйца. Натереть на терке твердый сыр, измельчить зелень и добавить в салат. Салат поперчить и посолить по вкусу, заправить сметаной или йогуртом.

Суперзеленый салат

Ингредиенты:

пачка спаржи – 250 г;

один кабачок/цуккини, нарезанный очень тонкими полосками;

1/2 чашки фасоли – 35 г;

1/2 чашки гороха – 35 г;

горсть свежих листьев мяты;

три чашки свежего шпината – 60 г;

1/2 чашки неочищенного сладкого гороха – 35 г;

по 2 ст. л. поджаренных фисташек и кедровых орешков.

Соус:

сок и цедра половины апельсина;

сок половины лайма;

1 ч. л. сушеного чили;

2 ст. л. рапсового или оливкового масла;

щепотка морской соли;

щепотка молотого черного перца.

Приготовление:

Взять большую миску с холодной водой и добавить в нее горсть льда. Поставить на огонь большую кастрюлю с водой, довести до кипения, добавить щепотку соли, положить спаржу. Через 30 секунд положить горох и фасоль, еще через полминуты вынуть все и быстро погрузить в миску с ледяной водой. Через минуту достать овощи из миски. В разогретую сковороду налить немного масла, обжарить на нем цуккини. В небольшой миске смешать ингредиенты для заправки. Как только цуккини будут готовы, выложить их в большую миску, добавить шпинат, мяту, неочищенный сладкий горох, спаржу, фасоль, горох и орехи, сверху полить заправкой и дать хорошо пропитаться. Подавать на большой тарелке.

Простой рецепт пасхи

Пасха — традиционная выпечка, которую принято готовить к Пасхе. Если у вас нет много времени для приготовления, а в магазине покупать не хочется, идеально подойдет легкий рецепт.

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Фото и рецепты: kalachbaguette, tasty.salads, avantgardevegan