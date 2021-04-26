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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Что приготовить на Пасху: рецепты легких салатов без майонеза

Салати на Великдень

Обычно на Пасху украинцы готовят много блюд, в том числе колбасу и мясо. К такой пище на праздничном столе обязательно должны быть салаты, желательно без майонеза, чтобы лишний раз не перегрузить желудок.

Факты ICTV подготовили три рецепта салатов без майонеза для тех, кто заботится о своей фигуре.

Салат Ницца

Ингредиенты на две порции:

  • 100 г стручковой зеленой фасоли;
  • горсть маслин;
  • два крупных яйца;
  • банка консервированного тунца в собственном соку;
  • горсть помидоров черри (можно заменить обычными);
  • пучок петрушки;
  • по 1 ст. л. бальзамического уксуса и дижонской горчицы;
  • 2-4 ст.л. оливкового масла.

Салат Ніцца

Приготовление:

  1. Фасоль отварить, пока не станет немного мягкой, откинуть на дуршлаг и подставить под ледяную воду – чтобы сохранился зеленый цвет.
  2. Яйца сварить в течение 4-5 минут, почистить, разрезать на половинки.
  3. Помидоры разрезать на две части.
  4. Для заправки смешать уксус, горчицу и масло.
  5. В миску выложить фасоль, маслины, тунец, помидоры, залить заправкой, посолить и поперчить, перемешать.
  6. Готовый салат разложить по тарелкам, сверху выложить яйцо и петрушку.

Салат Бахор

Ингредиенты:

  • 300 г говядины;
  • два помидора;
  • два свежих огурца;
  • одна луковица;
  • зубчик чеснока;
  • 100 г твердого сыра;
  • три яйца;
  • пучок зелени (укроп, петрушка);
  • йогурт или сметана — по вкусу;
  • соль и перец.

Салат Бахор

Приготовление:

  1. Говядину отварить в подсоленной воде в течение часа, когда остынет – нарезать кубиками.
  2. Лук нарезать полукольцами, залить кипятком и промыть проточной водой для удаления лишней горечи.
  3. Яйца сварить, охладить и нарезать кубиками.
  4. Огурцы и помидоры нарезать тонкой соломкой, выложить в глубокую миску, добавить лук и измельченный чеснок.
  5. К овощам добавить мясо и яйца.
  6. Натереть на терке твердый сыр, измельчить зелень и добавить в салат.
  7. Салат поперчить и посолить по вкусу, заправить сметаной или йогуртом.

Суперзеленый салат

Ингредиенты:

  • пачка спаржи – 250 г;
  • один кабачок/цуккини, нарезанный очень тонкими полосками;
  • 1/2 чашки фасоли – 35 г;
  • 1/2 чашки гороха – 35 г;
  • горсть свежих листьев мяты;
  • три чашки свежего шпината – 60 г;
  • 1/2 чашки неочищенного сладкого гороха – 35 г;
  • по 2 ст. л. поджаренных фисташек и кедровых орешков.

Супер зелений салат

Соус:

  • сок и цедра половины апельсина;
  • сок половины лайма;
  • 1 ч. л. сушеного чили;
  • 2 ст. л. рапсового или оливкового масла;
  • щепотка морской соли;
  • щепотка молотого черного перца.

Приготовление:

  1. Взять большую миску с холодной водой и добавить в нее горсть льда.
  2. Поставить на огонь большую кастрюлю с водой, довести до кипения, добавить щепотку соли, положить спаржу.
  3. Через 30 секунд положить горох и фасоль, еще через полминуты вынуть все и быстро погрузить в миску с ледяной водой.
  4. Через минуту достать овощи из миски.
  5. В разогретую сковороду налить немного масла, обжарить на нем цуккини.
  6. В небольшой миске смешать ингредиенты для заправки.
  7. Как только цуккини будут готовы, выложить их в большую миску, добавить шпинат, мяту, неочищенный сладкий горох, спаржу, фасоль, горох и орехи, сверху полить заправкой и дать хорошо пропитаться.
  8. Подавать на большой тарелке.

Простой рецепт пасхи

Пасха — традиционная выпечка, которую принято готовить к Пасхе. Если у вас нет много времени для приготовления, а в магазине покупать не хочется, идеально подойдет легкий рецепт.

Смотрите простой рецепт пасхи из продуктов, которые есть дома у каждой хозяйки, в материале Фактов ICTV.

Фото и рецептыkalachbaguettetasty.saladsavantgardevegan

Фото: Pixabay

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