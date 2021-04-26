Страстная среда 2021: что можно и чего не стоит делать в этот день

Каждый день Страстной недели наделен особым смыслом. Церковь особо чтит эти дни, а верующие стремятся провести их в духовных размышлениях и молитвах, без ссор, обид и дурных поступков.

Что можно делать в среду Страстной недели и от какой работы стоит отказаться — читайте в материале на сайте Факты ICTV.