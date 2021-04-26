Мессенджер Telegram расширил возможности своего приложения. Среди прочего, разработчики добавили возможность принимать платежи банковскими картами с помощью 8 встроенных платежных систем.

Платежи можно осуществлять в любом чате, включая группы и каналы.

Также поддерживается платежная система LiqPay от ПриватБанка. Для оплаты можно использовать как мобильную, так и настольную версию приложения. Покупатель также сможет оставить чаевые, чтобы поддержать любимого автора, кафе или магазин.

В Telegram утверждают, что не берут комиссии и не хранят платежную информацию, так как реквизиты отправляются напрямую платежной системе.

Также мессенджер добавил функцию отложенных голосовых чатов. С их помощью администраторы групп и каналов могут запланировать предстоящий голосовой чат на определенное время.

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Кроме этого, обновят браузерные версии Telegram. В них появятся анимированные стикеры, ночной режим, папки для чатов.

Популярность Telegram

Мессенджер Telegram занял первое место в рейтинге самых популярных в мире приложений за январь 2021 года. Мессенджер обогнал предыдущего лидера — TikTok.

Число скачиваний Telegram за год увеличилось в 3,8 раза — до более 63 млн установок. Самым популярным мессенджер считается в Индии и Индонезии.

Источник: Telegram