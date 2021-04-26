Как написать заявление на развод — Инструкция

Пары, которые решили развестись, сталкиваются с рядом вопросов. Как правильно написать заявление о расторжении брака и куда нужно подавать документы? Как проводится разрыв брака и сколько времени длится этот процесс?

В Украине супруги могут развестись, подав соответствующее заявление в ЗАГС или суд.

Обычно процесс развода длится месяц, но он может затянуться при наличии разных факторов: у супругов есть общие дети или у них возникает вопрос раздела имущества. Исходя из этого, большинство разводов происходит через обращение в суд.

Как написать заявление в суд о разводе — читайте в материале Фактов ICTV.