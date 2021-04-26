Как написать заявление на развод — Инструкция

Куда подавать заявление на развод
Согласно законодательству, бракоразводный процесс проходит через гражданский суд в таких случаях:
- У супругов есть общие дети;
- у пары возник вопрос раздела общего имущества;
- желание развестись возникло только у одной стороны.
В случае, если желание расторгнуть брак является общим и у супругов нет общих детей, пара может обратиться в ЗАГС.
Какие документы нужны для подачи заявления в суд
Для того, чтобы ваше заявление на расторжение брака было принято, вам нужно предоставить перечень таких документов:
- Копия свидетельства о заключении брака;
- номер и серия паспорта истца;
- копия идентификационного номера истца;
- справка о составе семьи;
- квитанция об уплате судебного сбора;
- справка о доходах и описание совместно нажитого имущества;
- в случае наличия детей нужно предоставить договор, в котором будет указано, кто будет проживать с ребенком и каким образом другой родитель будет участвовать в обеспечении условий жизни своего ребенка;
- копия свидетельства о рождении ребенка в двух экземплярах.
Как написать заявление о разводе в суд Шаг 1. Оформите шапку заявления
Согласно статье 175 ГПК Украины, исковое заявление на расторжение брака должно выглядеть следующим образом.
В верхней правой части листа нужно указать наименование суда, в который подается заявление, полное имя, серию паспорта, место регистрации и фактического проживания, а также номер телефона истца и ответчика.
Затем в центре листа необходимо указать название документа, в этом случае: Исковое заявление о расторжении брака.
Шаг 2. Укажите причину развода и личные данные двух сторон
Со следующей строки указывается, есть ли у супругов общие дети и место регистрации брака. После этого нужно написать, что дальнейшее совместное проживание и сохранение брака невозможно, и указать причину, которая поспособствовала решению расторгнуть брак.
Также нужно написать причину невозможности развода через ЗАГС.
Шаг 3. Укажите статьи Семейного кодекса и Гражданского процессуального кодекса
Далее нужно указать статьи Семейного кодекса и Гражданского процессуального кодекса, на основе которых подается исковое заявление.
После этого нужно указать, какие споры есть между сторонами, и изложить суть требований истца и ответчика.
Шаг 4. Поставьте дату и подпись
В конце заявления нужно поставить дату подачи документа и подпись истца.
К самому заявлению следует добавить перечень копий таких документов: паспорта и идентификационные номера супругов, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о заключении брака, справка о доходах и описание совместно нажитого имущества.
Ниже приведены образцы заявлений о расторжении брака.
Первый образец демонстрирует, как должно выглядеть заявление, если у супругов нет общих детей.
Второй пример подходит для тех, у кого в браке есть общие дети.