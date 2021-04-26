Как написать заявление на развод — Инструкция

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Как написать заявление о разводе
Факты / Lifestyle
Єлизавета Ловцова |
Как написать заявление о разводе

Как написать заявление о разводе

Пары, которые решили развестись, сталкиваются с рядом вопросов. Как правильно написать заявление о расторжении брака и куда нужно подавать документы? Как проводится разрыв брака и сколько времени длится этот процесс?

В Украине супруги могут развестись, подав соответствующее заявление в ЗАГС или суд.

Обычно процесс развода длится месяц, но он может затянуться при наличии разных факторов: у супругов есть общие дети или у них возникает вопрос раздела имущества. Исходя из этого, большинство разводов происходит через обращение в суд.

Как написать заявление в суд о разводе — читайте в материале Фактов ICTV.

Куда подавать заявление на развод

Согласно законодательству, бракоразводный процесс проходит через гражданский суд в таких случаях:

  • У супругов есть общие дети;
  • у пары возник вопрос раздела общего имущества;
  • желание развестись возникло только у одной стороны.

В случае, если желание расторгнуть брак является общим и у супругов нет общих детей, пара может обратиться в ЗАГС.

Какие документы нужны для подачи заявления в суд

Для того, чтобы ваше заявление на расторжение брака было принято, вам нужно предоставить перечень таких документов:

  • Копия свидетельства о заключении брака;
  • номер и серия паспорта истца;
  • копия идентификационного номера истца;
  • справка о составе семьи;
  • квитанция об уплате судебного сбора;
  • справка о доходах и описание совместно нажитого имущества;
  • в случае наличия детей нужно предоставить договор, в котором будет указано, кто будет проживать с ребенком и каким образом другой родитель будет участвовать в обеспечении условий жизни своего ребенка;
  • копия свидетельства о рождении ребенка в двух экземплярах.

Как написать заявление о разводе в суд Шаг 1. Оформите шапку заявления

Согласно статье 175 ГПК Украины, исковое заявление на расторжение брака должно выглядеть следующим образом.

В верхней правой части листа нужно указать наименование суда, в который подается заявление, полное имя, серию паспорта, место регистрации и фактического проживания, а также номер телефона истца и ответчика.

Затем в центре листа необходимо указать название документа, в этом случае: Исковое заявление о расторжении брака.

Шаг 2. Укажите причину развода и личные данные двух сторон

Со следующей строки указывается, есть ли у супругов общие дети и место регистрации брака. После этого нужно написать, что дальнейшее совместное проживание и сохранение брака невозможно, и указать причину, которая поспособствовала решению расторгнуть брак.

Также нужно написать причину невозможности развода через ЗАГС.

Шаг 3. Укажите статьи Семейного кодекса и Гражданского процессуального кодекса

Далее нужно указать статьи Семейного кодекса и Гражданского процессуального кодекса, на основе которых подается исковое заявление.

После этого нужно указать, какие споры есть между сторонами, и изложить суть требований истца и ответчика.

Шаг 4. Поставьте дату и подпись

В конце заявления нужно поставить дату подачи документа и подпись истца.

К самому заявлению следует добавить перечень копий таких документов:  паспорта и идентификационные номера супругов, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о заключении брака, справка о доходах и описание совместно нажитого имущества.

Ниже приведены образцы заявлений о расторжении брака.

Первый образец демонстрирует, как должно выглядеть заявление, если у супругов нет общих детей.

Как написать заявление на развод — Инструкция

Второй пример подходит для тех, у кого в браке есть общие дети.

Как написать заявление на развод — Инструкция

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