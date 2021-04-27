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Факты / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Чистый четверг 2021: главные приметы дня

Чистий четвер

29 апреля в 2021 году припадает на Чистый четверг. Это финальная подготовка к Светлой Пасхе.

В этот день стоит отказаться от негативных мыслей и подумать о духовном. По традиции, в этот день люди должны умываться водой, которую заранее подготовили. Ее необходимо оставить настаиваться на серебре.

На Чистый четверг люди убираются и наводят в доме чистоту. Рекомендуется в этот день выкидывать старые вещи, таким образом, вы избавляетесь от прошлого.

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Приметы на Чистый четверг:

  • Богатства и удачи можно не увидеть весь год, если дать взаймы.
  • Тем, кто в Чистый четверг ленится, удачи не видать.
  • Тем, кто хочет стать богаче, уборку нужно начинать с дверей и окон, тщательно отмывая их от грязи.

Чистый четверг является частью страстной недели, которая, в свою очередь, приходится на Великий пост.

Факты ICTV рассказывали, что можно и нельзя есть во время Страстной недели.

Фото: Pixabay

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