29 апреля в 2021 году припадает на Чистый четверг. Это финальная подготовка к Светлой Пасхе.
В этот день стоит отказаться от негативных мыслей и подумать о духовном. По традиции, в этот день люди должны умываться водой, которую заранее подготовили. Ее необходимо оставить настаиваться на серебре.
На Чистый четверг люди убираются и наводят в доме чистоту. Рекомендуется в этот день выкидывать старые вещи, таким образом, вы избавляетесь от прошлого.
Приметы на Чистый четверг:
- Богатства и удачи можно не увидеть весь год, если дать взаймы.
- Тем, кто в Чистый четверг ленится, удачи не видать.
- Тем, кто хочет стать богаче, уборку нужно начинать с дверей и окон, тщательно отмывая их от грязи.
Чистый четверг является частью страстной недели, которая, в свою очередь, приходится на Великий пост.
Факты ICTV рассказывали, что можно и нельзя есть во время Страстной недели.