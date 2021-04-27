Куча людей умрет вначале: Илон Маск о покорении Марса

Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что во время покорения Марса людьми возможны жертвы.

— Вы можете умереть. Будет неудобно, возможно, у вас не будет хорошей еды, и все такое, — отметил Маск.

По его словам, покорение Марса — трудное и опасное путешествие, из которого не все вернутся живыми.

Читайте Илон Маск станет телеведущим развлекательного шоу

— Честно говоря, куча людей, вероятно, умрет вначале, — заявил Илон Маск.

Он добавил, что это путешествие только для добровольцев.

Полет на Луну

17 апреля стало известно, что компания Илона Маска SpaceX получила контракт с NASA, который касается высадки астронавтов на Луну.

SpaceX создаст посадочный модуль для высадки астронавтов в рамках программы Артемида (Artemis).

На это компания получит $2,89 млрд.