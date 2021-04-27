Украинские туристы смогут отдыхать в Турции, несмотря на введение локдауна в стране с 29 апреля.

Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

— Хорошие новости для украинского туриста — ничего отменять с отдыхом из-за введения в Турции карантина с 29 апреля не нужно, — заявил посол.

По словам Сибиги, Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сообщил, что введенный карантин, который продлится с 19.00 29 апреля по 05.00 17 мая, не коснется украинских туристов, которые смогут без ограничения передвигаться между городами без скопления людей, посещать исторические музеи и другие туристические объекты.

— Министр также отметил, что в ближайшее время планируется завершение вакцинации персонала туристической сферы, что сделает безопасный отдых более контролируемым, — добавил посол Украины.

МВД Турции опубликовало циркуляр, согласно которому, освобождение от ограничений комендантского часа распространяется на иностранных туристов. Однако иностранцы, которые имеют вид на жительство или долгосрочную визу должны подчиняться правилам локдауна.

— И о новости насчет локдауна в Турции до 17 мая. Ограничения не коснутся путешественников, планирующих отдых с проживанием в гостиницах. Отели здесь проходят соответствующую сертификацию, а значит путешествия безопасные. Прогулки вне территории отеля для туристов также доступными. Можно спокойно передвигаться по стране и без большого скопления людей посещать достопримечательности, — отметил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Локдаун в Турции

С 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая Турция вводит полный локдаун на территории страны.

Междугородные поездки будут осуществляться только по специальным разрешениям. Общественный транспорт будет работать с загруженностью мест не более 50%. Кроме того, большинство учреждений прекратят работу.