— Укрзализныця в очередной раз отмечает, что будет строго следить за соблюдением карантинных требований в поездах и на вокзалах, и обращается к пассажирам с просьбой обязательно сообщать о случаях ненадлежащего ношения масок или отказа от них со стороны других пассажиров или сотрудников Укрзализныци, — отметили в компании.