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Факты / Lifestyle
Максим Зайченко |

УЗ возобновляет движение поездов во всех областях: закрыт только один регион

Укрзалізниця поїзд

Укрзализныця возобновляет курсирование поездов дальнего сообщения, которое приостановили в некоторых областях из-за карантинных ограничений. Запрет на высадку и посадку пассажиров еще действует в Житомирской области.

Решение о восстановлении остановок поездов принимается на основе решений Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

— Укрзализныця в очередной раз отмечает, что будет строго следить за соблюдением карантинных требований в поездах и на вокзалах, и обращается к пассажирам с просьбой обязательно сообщать о случаях ненадлежащего ношения масок или отказа от них со стороны других пассажиров или сотрудников Укрзализныци, — отметили в компании.

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Поезда на майские праздники

Укрзализныця увеличила количество поездов на майские праздники, Пасху и Вербное воскресенье.

Дополнительные сообщения получат Одесса, Ужгород, Черновцы, а также Волынь и Ровенщина.

Источник: Укрзализныця

Фото: УЗ

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