Укрзализныця возобновляет курсирование поездов дальнего сообщения, которое приостановили в некоторых областях из-за карантинных ограничений. Запрет на высадку и посадку пассажиров еще действует в Житомирской области.
Решение о восстановлении остановок поездов принимается на основе решений Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
— Укрзализныця в очередной раз отмечает, что будет строго следить за соблюдением карантинных требований в поездах и на вокзалах, и обращается к пассажирам с просьбой обязательно сообщать о случаях ненадлежащего ношения масок или отказа от них со стороны других пассажиров или сотрудников Укрзализныци, — отметили в компании.
Поезда на майские праздники
Укрзализныця увеличила количество поездов на майские праздники, Пасху и Вербное воскресенье.
Дополнительные сообщения получат Одесса, Ужгород, Черновцы, а также Волынь и Ровенщина.