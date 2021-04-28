В Apple Music появились чарты городов — что чаще всего слушают в Киеве

В музыкальном сервисе Apple Music появился проект City Charts. Это означает, что в приложение будут добавлять подборки самых популярных песен в разных городах мира, в частности в Киеве.
Сейчас сто городов во всем мире получили свои подборки 25 самых популярных треков. Песни будут обновляться ежедневно.
В то же время в первом киевском чарте пока нет ни одной песни на украинском языке, и лишь несколько украинских исполнителей. В частности, это Иван Дорн, Светлана Лобода, Макс Барских.
При формировании подборок учитываются не только прослушивания, но и дополнительные признаки местной популярности.
Прослушать City Charts можно в мобильном приложении, на главной странице десктоп-версии Apple Music и в приложении на ноутбуках.
Как пройдет Atlas Weekend в 2021 году
В этом году музыкальный фестиваль Atlas Weekend пройдет без участия иностранных артистов.
По словам организаторов, из-за закрытых границ и карантин большинство западных артистов не смогут прилететь в Украину.