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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

В Apple Music появились чарты городов — что чаще всего слушают в Киеве

В Apple Music появились чарты городов — что чаще всего слушают в Киеве

В музыкальном сервисе Apple Music появился проект City Charts. Это означает, что в приложение будут добавлять подборки самых популярных песен в разных городах мира, в частности в Киеве.

Сейчас сто городов во всем мире получили свои подборки 25 самых популярных треков. Песни будут обновляться ежедневно.

В то же время в первом киевском чарте пока нет ни одной песни на украинском языке, и лишь несколько украинских исполнителей. В частности, это Иван Дорн, Светлана Лобода, Макс Барских.

При формировании подборок учитываются не только прослушивания, но и дополнительные признаки местной популярности.

Прослушать City Charts можно в мобильном приложении, на главной странице десктоп-версии Apple Music и в приложении на ноутбуках.

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