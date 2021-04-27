Из-за карантина не все украинцы не смогут пойти на Пасху 2021 в церковь, но они смогут освятить пасхальную корзину дома. Многие уже стали собирать корзины и думать, что святить на Пасху.
По традиции ранее на Пасху святили паску, яйца, мясо, сыр и молоко. Сейчас же каждая хозяйка собирает пасхальную корзину по своему усмотрению. Но все же существуют рекомендации, что можно святить на Пасху и что не стоит класть в корзину.
Что можно святить на Пасху
- паску — сдобный хлеб является главным символом Воскресения;
- яйца — обязательный атрибут праздника, символ новой жизни и возрождения;
- сыр — сыры и молочные продукты нельзя употреблять во время поста, но в день Воскресения их можно нести в церковь, освящать и употреблять в пищу;
- мясо — также под запретом во время поста, но в праздник его разрешают есть;
- хрен является символом силы духа, поэтому его кладут в корзину.
Что нельзя святить на Пасху
- алкоголь — считается, что в церкви не место пьяным;
- деньги и прочие материальные ценности;
- кровянку — эта колбаса вообще не признается православными служителями в качестве годной к употреблению;
- соль и перец — эти продукты не были под запретом во время поста;
- овощи и фрукты — эти продукты не стоит нести в церковь, исключение — хрен.
Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на Пасху 2021, чтобы вы могли заранее удачно спланировать выходные.