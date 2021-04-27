Пасху в 2021 году украинцы будут праздновать в воскресенье, 2 мая. 1 мая, в субботу, будут отмечать Международный день труда.

Поскольку оба праздника являются государственными и выпали на выходные, то в соответствии с законом праздничные дни перенесут на следующие дни после праздничных.

Выходной с 1 субботы, 1 мая, перенесут на понедельник, 3 мая, а выходной с воскресенья, 2 мая, – на вторник, 4 мая.

Таким образом, украинцы будут отдыхать четыре дня – 1, 2, 3 и 4 мая.

К слову, Пасха является так называемым переходным праздником, поэтому его ежегодно отмечают в разные дни. От даты празднования Пасхи зависит дата Троицы.

Церковный календарь на апрель 2021

Через десять дней, 25 апреля, украинцы будут отмечать Вербное воскресенье, во время которого нужно почтить память Иисуса веточкой ивы.

С 26 апреля по 2 мая 2021 года будет Страстная неделя. Это – последняя неделя перед Светлым Христовым Воскресением, более известным в народе как Пасха.

Подробнее ознакомиться с церковным календарем на апрель 2021 года можно в материале Фактов ICTV.