Православные 28 апреля молились святому апостолу Пуду — одному из 70 апостолов, посланных с Евангельским благовестием перед пришествием Иисуса.
Святой Пуд вместе с Петром принял мученическую смерть в Риме во времена правления императора Нерона, который организовывал многочисленные гонения на христиан.
Также сегодня Всемирный день охраны труда, День биологических часов, Международный день собак-поводырей и День космического туриста.
28 апреля именины отмечают: Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Зосима, Кондрат, Лукьян, Федор, Савастьян, Савва, Леонид, Трофим, Павел, Петр, Яков.
Народные приметы на 28 апреля
- Если пчелы в этот день рано вернулись в улей — примета к тому, что в ближайшее время наступит ощутимое потепление.
- Нельзя в этот день работать допоздна — сильное несчастье призовешь.
- Ночью 28 апреля холодно, а днем очень жарко — вскоре установится хорошая погода.
- По оврагам снова земля замерзла — урожай будет не очень богатым.
- Ясный день, а вечером на небе облака сгущаются — вскоре погода изменится, и, скорее всего, пойдет дождь.
- Заря 28 апреля красного цвета — будет ветреная и дождливая погода.
- Месяц или солнце при восходе и закате как бы искажаются — примета, извещающая о том, что будет тепло.
- Кулики прилетели — весна уже к середине подходит.
Что нельзя делать 26 апреля
- Заниматься тяжелым трудом с утра и до ночи — к неприятностям.
- Ломать ветви рябины — кто это сделает, будет страдать от тяжелой болезни.
- Есть яйца — к проблемам со зрением.
- Вытряхивать матрасы и подушки — можно вытрясти свое счастье.
Церковные праздники в апреле 2021
Апрель предусматривает немало важных церковных дат. Накануне Пасхи отмечают начало Страстной недели, Великий (чистый) четверг, Страстную пятницу.
Смотрите подробный календарь церковных праздников на апрель 2021 в материале Фактов ICTV.