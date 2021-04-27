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Факты / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Какой праздник 28 апреля

28 квітня календар

Православные 28 апреля молились святому апостолу Пуду — одному из 70 апостолов, посланных с Евангельским благовестием перед пришествием Иисуса.

Святой Пуд вместе с Петром принял мученическую смерть в Риме во времена правления императора Нерона, который организовывал многочисленные гонения на христиан.

Также сегодня Всемирный день охраны труда, День биологических часов, Международный день собак-поводырей и День космического туриста.

28 апреля именины отмечают: Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Зосима, Кондрат, Лукьян, Федор, Савастьян, Савва, Леонид, Трофим, Павел, Петр, Яков.

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Народные приметы на 28 апреля

  • Если пчелы в этот день рано вернулись в улей — примета к тому, что в ближайшее время наступит ощутимое потепление.
  • Нельзя в этот день работать допоздна — сильное несчастье призовешь.
  • Ночью 28 апреля холодно, а днем ​​очень жарко — вскоре установится хорошая погода.
  • По оврагам снова земля замерзла — урожай будет не очень богатым.
  • Ясный день, а вечером на небе облака сгущаются — вскоре погода изменится, и, скорее всего, пойдет дождь.
  • Заря 28 апреля красного цвета — будет ветреная и дождливая погода.
  • Месяц или солнце при восходе и закате как бы искажаются — примета, извещающая о том, что будет тепло.
  • Кулики прилетели — весна уже к середине подходит.

Что нельзя делать 26 апреля

  • Заниматься тяжелым трудом с утра и до ночи — к неприятностям.
  • Ломать ветви рябины — кто это сделает, будет страдать от тяжелой болезни.
  • Есть яйца — к проблемам со зрением.
  • Вытряхивать матрасы и подушки — можно вытрясти свое счастье.

Церковные праздники в апреле 2021

Апрель предусматривает немало важных церковных дат. Накануне Пасхи отмечают начало Страстной недели, Великий (чистый) четверг, Страстную пятницу.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на апрель 2021 в материале Фактов ICTV.

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