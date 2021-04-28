Последний из Кастро – Рауль, уходит навсегда. Один из вдохновителей кубинской революции добровольно слагает с себя полномочия лидера компартии. Он передает правление молодому Мигелю Диас-Канело. Эпоха, которая продолжалась 62 года, закончилась.

А начиналось все с молодого Фиделя Кастро, который возглавил переворот против диктатора Батисты. Революционер стал самым харизматичным лидером ХХ века.

Кастро симпатизирует образу Сталина. Впоследствии он признается, что бросил в тюрьму 20 тыс. своих противников, многих из которых расстреляют. Четверть населения и даже собственная дочь команданте бегут в США.

В 1962 Остров свободы сближается с СССР и на 13 дней ставит мир на грань ядерной войны. Все из-за ракет, которые Хрущев разместил на Кубе прямо под носом у американцев.

После того Кастро навещал Советский Союз несколько раз. В Киеве Фиделя провезли по центральной части города на уникальной черной чайке-кабриолете – подарок от Хрущева. Кастро привозят в лучшие охотничьи угодья в Залесье, недалеко от Киева.

Невероятное гостеприимство Украины он вспомнит в 1986 году, после Чернобыльской катастрофы. Чтобы спасти пострадавших детей, Киев обратится ко всему миру. И первым откликнется Фидель Кастро. Более 24 тыс. детей смогли улучшить свое здоровье.

Личная жизнь кубинского команданте была такой же яркой, как и политическая. Железному Фиделю приписывали бесчисленные романы, называли Кабало де Америко Латино, что означало – жеребец Латинской Америки. За всю карьеру он переспал с 35 тыс. женщин.

На Кастро охотилась самая сильная спецслужба в мире – ЦРУ: 638 покушений на жизнь. Это небывалое количество, которое даже попало в книгу рекордов Гиннеса. Одна из спецопераций получила название Мангуст – в одну из сигар тайно добавляют ботулин, сильнодействующий яд. Были и куда более странные покушения: подсыпали таллий, отравляли костюм для дайвинга, ружье, ласты.

Несмотря на все покушения, казалось, что Фидель Кастро будет править вечно. Но в 80-летнем возрасте у команданте начинаются проблемы со здоровьем. Он теряет сознание прямо во время выступления. В 2006 году революционер вынужден передать власть своему брату Раулю, который имел более либеральные взгляды. В 2016 году здоровье Фиделя окончательно пошатнется и команданте не станет. Он уйдет на 91-ом году жизни.

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Более чем 60-летняя эпоха Кастро заканчивается. Начинается новая эра. Вероятно, Куба выберет китайскую модель государственного капитализма с сохранением однопартийной диктатуры.

Впрочем, неоспоримое влияние харизматического революционера Фиделя Кастро дало свои плоды. Его образ оставил заметный отпечаток в мировой истории. Однако как будет развиваться его революционное наследие – Куба, увидим через несколько лет.

Рауль Кастро слагает полномочия лидера партии

После 62 лет у руля, семья Кастро отходит от власти. Поэтому младший Кастро — Рауль покидает пост первого секретаря ЦК Компартии Кубы