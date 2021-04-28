Что такое Чистый четверг?
Чистый четверг — это последний четверг перед Пасхой, когда верующие вспоминают важные события из жизни Христа. В этот день почитается Тайная вечеря, омовение Иисусом ног его учеников, молитва Христа в Гефсиманском саду, предательство его ученика Иуды, арест первосвященниками и заслание в темницу.
Когда Чистый четверг в 2021 году?
В 2021 году Чистый четверг христиане отмечают 29 апреля.
Как празднуют Чистый четверг?
Традиционно каждый год в церкви происходит чтение 12 Страстных Евангелий, где говорится о страданиях Иисуса перед казнью. В этот день каждый верующий должен оставить свои тревоги и греховные помыслы, чтобы встретить праздник с чистой душой.
Также из церкви домой приносят страстную свечу, которая способна помочь в лечении всех заболеваний. А еще принято готовить четверговую соль, которая имеет необычные целебные свойства. Так, обычную соль пекут, а затем освящают в храме.
Что можно делать в Чистый четверг?
По традиции, в Чистый четверг люди ходят купаться в озеро, реку или баню. Считается, что в этот день вода обладает особыми свойствами, способными очистить дух и тело.
Также в этот день занимаются уборкой дома и подготовкой к празднику. А еще нужно заняться стиркой и другими домашними делами.
После того, как дома будет наведен порядок, можно заняться приготовлением праздничных пасхальных блюд и разрисовкой пасхальных яиц.
Что нельзя делать в Чистый четверг?
В этот день нельзя разводить в доме беспорядок и оставлять жилье без уборки.
Не стоит допускать неприятные мысли, собирать обиды, ссориться, провоцировать конфликтные ситуации. Также не следует жалеть, выбрасывая старые вещи.
Категорически запрещено пробовать куличики и выпекать пасхальные лакомства до уборки в доме.
В Чистый четверг нельзя занимать деньги и выносить из дома ценные вещи.
Кроме того, нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты. Также запрещается веселье, в частности нельзя петь, танцевать, устраивать пышные застолья с употреблением алкоголя.