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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |
Чистый четверг 2021: дата, традиции и запреты

Чистый четверг 2021: дата, традиции и запреты

Чистый (Великий) четверг — один из самых важных дней Страстной недели. В этот день Иисус Христос в знак покорности омыл ноги своим ученикам и установил Таинство Евхаристии на Тайной вечери.

Чистому четвергу посвящены очистительные обряды. Считалось, что перед Пасхой необходимо очистить не только пространство, но и душу. Поэтому люди отправлялись на утреннюю службу в церковь, где исповедовались и причащались.

Факты ICTV собрали все, что нужно знать о традициях и запретах в Чистый четверг.

Что такое Чистый четверг?

Чистый четверг — это последний четверг перед Пасхой, когда верующие вспоминают важные события из жизни Христа. В этот день почитается Тайная вечеря, омовение Иисусом ног его учеников, молитва Христа в Гефсиманском саду, предательство его ученика Иуды, арест первосвященниками и заслание в темницу.

Когда Чистый четверг в 2021 году?

В 2021 году Чистый четверг христиане отмечают 29 апреля.

Как празднуют Чистый четверг?

Традиционно каждый год в церкви происходит чтение 12 Страстных Евангелий, где говорится о страданиях Иисуса перед казнью. В этот день каждый верующий должен оставить свои тревоги и греховные помыслы, чтобы встретить праздник с чистой душой.

Также из церкви домой приносят страстную свечу, которая способна помочь в лечении всех заболеваний. А еще принято готовить четверговую соль, которая имеет необычные целебные свойства. Так, обычную соль пекут, а затем освящают в храме.

Что можно делать в Чистый четверг?

По традиции, в Чистый четверг люди ходят купаться в озеро, реку или баню. Считается, что в этот день вода обладает особыми свойствами, способными очистить дух и тело.

Также в этот день занимаются уборкой дома и подготовкой к празднику. А еще нужно заняться стиркой и другими домашними делами.

После того, как дома будет наведен порядок, можно заняться приготовлением праздничных пасхальных блюд и разрисовкой пасхальных яиц.

 

Что нельзя делать в Чистый четверг?

В этот день нельзя разводить в доме беспорядок и оставлять жилье без уборки.

Не стоит допускать неприятные мысли, собирать обиды, ссориться, провоцировать конфликтные ситуации. Также не следует жалеть, выбрасывая старые вещи.

Категорически запрещено пробовать куличики и выпекать пасхальные лакомства до уборки в доме.

В Чистый четверг нельзя занимать деньги и выносить из дома ценные вещи.

Кроме того, нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты. Также запрещается веселье, в частности нельзя петь, танцевать, устраивать пышные застолья с употреблением алкоголя.

Фото: Depositphotos

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