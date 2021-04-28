DreamHack Masters Spring 2021: прогноз букмекеров

Киберспортивный турнир DreamHack Masters Spring 2021 пройдет с 29 апреля по 9 мая. Команды будут соревноваться за первенство в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.

Сейчас известно расписание только на часть первого турнирного дня, но букмекеры уже опубликовали свои коэффициенты на каждый из матчей.

Фаворитами можно назвать украинскую команду Natus Vincere (Na’Vi), Heroic и Gambit Esports.

На первый день DreamHack Masters Spring 2021 известны восемь игр.

Букмекеры установили такие коэффициенты на матчи:

Gambit Esports против Fiend — 1.08 против 7.00;

Team Spirit против G2 Esports — 1.65 против 2.15;

Natus Vincere против mousesports — 1.47 против 2.57;

FaZe Clan против Virtus.pro — 2.05 против 1.72;

Astralis против Extra Salt — 1.50 против 2.48;

Complexity против Team Vitality — 1.60 против 2.48;

FURIA против BIG — 1.85 против 1.90;

paiN Gaming против Heroic — 5.00 против 1.15.

Прогнозы букмекеров на другие дни киберспортивного турнира будут появляться вместе с тем, как будут определяться следующие матчи.

Расписание матчей

Матчи киберспортивного чемпионата после первых восьми игр будут определяться позицией команд в группе.

Несмотря на это, уже опубликовано официальное расписание турнира DreamHack Masters Spring 2021 на первую неделю. Поскольку часть матчей будет проходить параллельно на двух стримах, то уже сейчас стоит определяться, какие из них вы хотите смотреть.