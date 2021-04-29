К Пасхе, которую в 2021 году будем праздновать 2 мая, хозяйки тщательно готовятся. Больше всего среди прочего стремятся найти идеальный рецепт глазури для кулича, которая не крошится, не прилипает к рукам и привлекательно выглядит.
Факты ICTV подготовили универсальный рецепт глазури, которая не только украсит вашу пасху, но и будет очень вкусной.
Как приготовить глазурь для пасхи
Ингредиенты:
- два стакана сахарной пудры;
- два белка;
- лимон средней величины.
Приготовление:
- Сахарную пудру просейте через сито.
- Высыпьте ее в чистую миску или кастрюльку, добавьте белок.
- Разотрите их до образования белой пены.
- Выжмите сок лимона и снова растирайте до однородной пышной массы.
- Как только глазурь готова, намажьте ею паску деревянной ложкой или специальной щеточкой.
- Нельзя давать глазури застаиваться, иначе она засохнет.
Чтобы глазурь получилась разных цветов, разделите ее на несколько частей.
Темно-коричневый цвет получится при добавлении 2 ч. л. какао и 1 ч. л. воды.
Желтый цвет глазурь приобретет при добавлении шафрана.
Стойкий оранжевый оттенок придаст жженый сахар.
Зеленый – сок шпината.
Маленькие хитрости приготовления глазури:
- Если вы не используете глазурь сразу, прикройте ее пищевой пленкой, чтобы не засохла.
- Чтобы сделать узоры из глазури, используйте кондитерский шприц или целлофановый кулек с отрезанным кончиком.
- Глазурь на пасху делайте только в сухой и чистой посуде, иначе масса не будет пышной.
- Остатки глазури не выбрасывайте: ею можно поливать пряники и праздничные пироги.
Рецепты глазури куличей без яиц
В выборе ингредиентов для приготовления глазури для кулича необходимо отталкиваться от своих предпочтений. Вегетарианцы предпочитают готовить без яиц, а те, кто следят за фигурой, – без сахара.
Факты ICTV приготовили рецепты глазури для пасхи без яиц. Ознакомиться с ними можно в нашем материале.