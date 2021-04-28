Великий пост приурочен к главному событию в церковном календаре — Светлому Христову Воскресению. Он всегда начинается в разное время и продолжается 48 дней.
Является самым строгим и символизирует 40-дневный поход Иисуса Христа в пустыню, когда Спаситель ничего не ел и подвергался искушениям, а Страстная неделя — последние семь дней его жизни.
Пост перед Пасхой 2020 продолжается с 15 марта до 2 мая. Календарь на каждый день для верующих поможет узнать, в какие дни и что можно есть, а также — когда можно отойти от строгих ограничений и позволить себе немного рыбы и вина.
Великий пост 2021: календарь питания
Первая неделя: 15 — 21 марта
15 марта — очень строгий пост, можно только воду
16 марта — сухоядение (сырая пища без масла, фрукты и овощи, орехи, мед, черный хлеб)
17 марта — сухоядение
18 марта — сухоядение
19 марта — сухоядение
20 марта — горячая пища с маслом
21 марта — горячая пища с маслом и немного вина
Вторая неделя: 22 — 28 марта
22 марта — сухоядение
23 марта — горячая пища без масла
24 марта — сухоядение
25 марта — горячая пища без масла
26 марта — сухоядение
27 марта — горячая пища с маслом
28 марта — горячая пища с маслом, вино
Третья неделя: 29 марта — 4 апреля
29 марта — сухоядение
30 марта — горячая пища без масла
31 марта — сухоядение
1 апреля — горячая пища без масла
2 апреля — сухоядение
3 апреля — горячая пища с маслом
4 апреля — горячая пища с маслом, вино
Четвертая неделя: 5 — 11 апреля
5 апреля — сухоядение
6 апреля — горячая пища без масла
7 апреля, Благовещение — разрешается горячая пища с растительным маслом и рыба
8 апреля — горячая пища без масла
9 апреля — сухоядение
10 апреля — горячая пища с маслом
11 апреля — горячая пища с маслом, немного вина
Пятая неделя: 12 — 18 апреля
12 апреля — сухоядение (сухофрукты, свежие овощи и фрукты, черный хлеб)
13 апреля — горячая пища без масла
14 апреля — сухоядение
15 апреля — горячая пища без масла
16 апреля — сухоядение
17 апреля — горячая пища с маслом
18 апреля — горячая пища с маслом, вино
Шестая неделя: 19 — 25 апреля
19 апреля — сухоядение
20 апреля — горячая пища без растительного масла
21 апреля — сухоядение
22 апреля — горячая пища без масла
23 апреля — сухоядение
24 апреля, Лазарева суббота — горячая пища с маслом
25 апреля, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — горячая пища с растительным маслом, вино и рыба
Седьмая (страстная) неделя: 26 апреля — 2 мая
26 апреля — сухоядение
27 апреля — горячая пища без масла
28 апреля — сухоядение
29 апреля — горячая пища без масла
30 апреля — полное воздержание от пищи, только вода
1 мая, последний день Великого поста – сухоядение
2 мая, Пасха или Светлое Христово Воскресение – разрешается любая пища.
Церковные праздники в 2021
В церковном календаре на 2021 год три праздника зависят от даты Пасхи – Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица.
Все важные праздники, посты и поминальные дни собраны в православном календаре на 2021.