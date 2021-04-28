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Факты / Lifestyle
Юлія Клєцова |

Когда надо купаться в Чистый четверг

Когда надо купаться в Чистый четверг

Издавна в Чистый четверг, который в этом году выпадает на 29 апреля, было принято убирать дом и купаться. Но чтоб по-настоящему почувствовать силу праздника Пасхи, надо искупаться до восхода солнца.

Факты ICTV собрали для вас самые популярные советы и традиции для купания.

  1. Сразу после пробуждения в Чистый четверг каждый из членов семьи должен умыться с серебряной монетки или ложки. Считается, что подобное умывание одаривает человека не только крепким здоровьем, но и красотой. Больных в этот день умывают с одолженного у соседей серебра.
  2. Считается, что в Чистый четверг вода может смыть все грехи и неприятности, которые накопились за прошедший год. Также, чтобы получить все эти преимущества, необходимо во время купания читать молитву и просить Бога изгнать из своей жизни все печали и плохие мысли.
  3. Верующие советуют купаться стоя. А когда вода будет стекать, необходимо представить, что это не просто вода льется, а льется чистый яркий белый свет, который легко смывает всю накопившуюся негативную энергию, очищая тело и душу.
  4. В Чистый четверг советуют обливаться холодной водой.
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Также есть специальная молитва для Чистого четверга, которую стоит произносить во время купания.

— Как исповеди очи­щают, как вода грязь смы­вает, так и ты, Четверг, чистым будь. Очисти меня, раба(у) Божьего (ью), от всякого зла, от обиды, от непослушания, от чужой хулы, от дурной молвы, от злых разговоров, от напрасных споров Во имя Отца и Сына и Свя­того Духа. Аминь.

Традиции и запрета на Чистый четверг

Чистый четверг — это последний четверг перед Пасхой, когда верующие вспоминают важные события из жизни Христа.

Традиционно каждый год в этот день в церкви читают 12 Страстных Евангелий, где говорится о страданиях Иисуса перед казнью. Больше о традициях и запретах на Чистый четверг — читайте в нашем материале.

Фото: Dreamstime

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