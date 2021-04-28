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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Магнитные бури в мае: когда ожидать колебаний и как их пережить

Магнитные бури

Магнитные бури в мае 2021 года ожидаются 13 и 14 мая.

Месяц начнется с незначительных колебаний 2 и 3 мая, поэтому на Пасху будьте осторожны с употреблением спиртного и жирной пищи.

12 мая снова ожидаются незначительные колебания, 13 мая — магнитная буря  мощностью G1 (слабая буря). 14 мая стоит приготовиться к более сильной буре мощностью G2 (средняя буря).

Календарь магнитных бурь в мае 2021:

  • 2 мая — незначительные колебания;
  • 3 мая — незначительные колебания;
  • 12 мая — незначительные колебания;
  • 13 мая — слабая магнитная буря;
  • 14 мая — средняя магнитная буря;
  • 15 мая — незначительные колебания;
  • 16 мая — незначительные колебания;
  • 17 мая — незначительные колебания;
  • 20 мая — незначительные колебания.

Магнитные бури на май 2021 КАЛЕНДАРЬ

Как магнитные бури влияют на людей

Магнитные бури в первую очередь влияют на пожилых людей, беременных женщин, а также на тех, кто имеет хронические заболевания. Во время колебаний на Солнце у людей может болеть голова, мышцы, суставы, растет давление, появляется раздражительность и бессонница.

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Как уберечься от магнитных бурь

Чтобы сохранить свое здоровье во время магнитных бурь, стоит соблюдать ряд простых правил:

  • Не пейте алкоголь.
  • Кофе лучше заменить на чай.
  • Меньше употребляйте жирной пищи.
  • Хорошо высыпайтесь.
  • Проводите больше времени на свежем воздухе.

Магнитные бури в 2020 году

В календаре магнитных бурь на 2021 год указываются даты, к которым следует подготовить свой организм из-за геомагнитных колебаний.

Магнитные бури могут сильно влиять на наше самочувствие. Длятся они обычно от нескольких часов до нескольких дней.

Фото: Depositphotos

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